Tra i Giganti della Sila, le camminate nella biodiversità promosse dal FAI

CAMIGLIATELLO SILANO – “Le Camminate nella biodiversità”, è l’iniziativa promossa dal il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, in occasione della “Giornata mondiale della biodiversità”, del prossimo 22 maggio. Il primo evento, il secondo si svolgerà il prossimo fine settimana, si è tenuto nella Riserva Naturale dei Giganti della Sila, a Croce di Magara, frazione di Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. L’iniziativa, diffusa a livello nazionale, rientra nella campagna

sensibilizzazione e divulgazione a partire dalla conoscenza. In questo caso la passeggiata tra i sentieri della Riserva dei Giganti della Sila, si è concentrata sulla conoscenza della fauna ed in modo particolare sul Lupo, cercando di sfatare anche il mito del cosiddetto lupo cattivo. In questo caso non si è parlato solo di sensibilizzazione e divulgazione, ma anche di conservazione.