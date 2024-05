Katya Gentile: ‘nella Lega con ritrovato entusiasmo e nuove grandi emozioni’ – VIDEO

COSENZA – “Mancanza di spazi e di agibilità politica”. Sono queste le motivazioni che hanno portato la consigliera regionale Katya Gentile ad abbandonare il gruppo consiliare a Palazzo Campanella e il partito di Forza Italia, in Calabria, traghettando nella Lega. Ad ufficializzare il passaggio nel partito di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, nell’attuale Governo di centrodestra, è stata la stessa consigliera regionale alla presenza di consiglieri, assessori regionali parlamentari e del Sottosegretario all’Economia, della Lega, Claudio Durigon, che ultimamente è come se fosse il segretario ombra in Calabria.

La neo consigliera regionale della Lega, ha sottolineato come prima di fare questa scelta abbia provato a più riprese e in più occasioni di far presente ai vertici del partito di Forza Italia, queste divergenze che però sono rimaste inascoltate. In Consiglio Regionale adesso, il gruppo della Lega può contare complessivamente su sei consiglieri regionali, il gruppo più numeroso, destinato a modificare molto probabilmente gli equilibri a Palazzo Campanella.