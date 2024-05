Frascineto sempre più ‘green’ con il servizio pubblico di Bike Sharing

FRASCINETO (CS) – E’ in fase di completamento il servizio pubblico di Bike Sharing che consiste in un sistema condiviso di biciclette, mountain-bike, a pedalata assistita, a servizio di tutti, turisti, ospiti o residenti, pronti ad esplorare i luoghi, ad eseguire escursioni oppure semplicemente spostarsi all’interno del territorio.

Come funziona

Il servizio consiste, sostanzialmente, nella messa a disposizione da parte del Comune di una serie di biciclette di sua proprietà. L’utente (previa sottoscrizione di un apposito abbonamento) potrà utilizzare le biciclette prevalentemente come un mezzo di trasporto utile per gli spostamenti in paese oppure per escursioni, con il vincolo di consegnarle alla fine dell’utilizzo presso una delle 2 stazioni a disposizione (Parco Solano, Frascineto – Eianina, campo bocce).

Questo consente una fruizione molto rapida e flessibile: l’utente può adoperare il mezzo solo per il periodo strettamente necessario, utilizzando la bicicletta in modo analogo all’uso di una propria. In tal modo, la bicicletta che viene riconsegnata, diviene subito disponibile per un altro utente, che potrà spostarsi in paese oppure eseguendo un escursione, riconsegnandola quando vorrà nella stazione con agganci liberi opportunamente segnalati con il colore verde; il risultato è un utilizzo rapido ed ecosostenibile.