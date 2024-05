Cosenza, la Camera di Commercio premia 35 imprese storiche del territorio e 7 lavoratori

COSENZA – Come ormai di consueto, anche quest’anno nel salone “Mancini” della Camera di Commercio di Cosenza si è svolto l’evento “Premio Imprese Storiche”, giunto alla sua VI edizione, dove sono state premiate 35 imprese del territorio della provincia cosentina. Un riconoscimento voluto dal presidente Klaus Algieri per celebrare il loro valore e la loro operosità, imprese che hanno 50 anni vita, tra queste addirittura ce n’è una con una storia centenaria.

“Una manifestazione quella del “Premio Imprese Storiche”, – come ha sottolineato il presidente Algieri – che genera sempre una forte carica emozionale e che vuol mettere in risalto chi con dedizione, ha conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio lavoro, superando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni per quello che è oggi un patrimonio di tutta la provincia”. Una edizione quella di quest’anno, con una novità, il riconoscimento ad alcuni dipendenti di queste aziende, per la fedeltà dimostrata e per la forza e la capacità di andare avanti.