Longobucco: un successo la prima edizione “Pizzaman”, la sfida a colpi di pizza

LONGOBUCCO – Dopo Bucarest e Firenze la competizione di Pizza ideata dalla catena di pizzerie fiorentine “Pizzaman”, è sbarcata per la prima volta in Calabria a Longobucco. E lo ha fatto in occasione dell’evento “Vinedde in Movimento”, l’iniziativa nata per rivitalizzare i vicoli del centro storico del borgo silano. A sfidarsi a colpi di pizza sono stati 20 aspiranti pizzaioli amatoriali. Requisiti per partecipare erano passione e tanta fantasia.

Un’idea partita da Bucarest, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare uno dei simboli gastronomici dell’Italia nel mondo. Pizza show è partito dal basso, ma punta a diventare una competizione mondiale. Prossimo appuntamento a dicembre 2023, a Cuba.

La gara a colpi di pizza, aperta a grandi e piccini, ha permesso a tanti curiuosi di imparare a realizzare uno dei prodotti must della cucina tradizionale locale e italiana

“Io, mio padre Saverio, mio fratello Pierluigi, i soci di Pizzaman, Pietro Nigro, Alfonso Laurenzano, Francesco Cirillo e Giuseppe Felice, siamo tutti di origine calabrese. Per questo è stato un grande onore portare il Pizza Show in Calabria. Un’iniziativa che vuole celebrare un prodotto diventato simbolo del made in Italy nel mondo e promuovere gli scambi tra le due regioni, la Toscana e la Calabria – ha sottolineato Raffaele Madeo, uno dei titolari Pizzaman e tra i fondatori di Nosside .