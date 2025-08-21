HomeIonio

Trebisacce, colpito il simbolo dell’inclusione: i tavoli dei ragazzi vandalizzati nella zona 104

A ferragosto ignoti hanno distrutto i tavoli in legno che erano stati realizzati dai ragazzi impegnati in percorsi di reinserimento sociale

TREBISACCE (CS) -” Durante le giornate di Ferragosto, nella zona 104, ignoti hanno distrutto i tavoli in legno che erano stati realizzati dai ragazzi impegnati in percorsi di reinserimento sociale”. Lo denuncia il Comune di Trebisacce sui social. Quei tavoli non erano semplici strutture: erano stati pensati per accogliere famiglie, giovani e turisti che volevano trascorrere una giornata al mare con un pic-nic o un momento di convivialità, regalando a tutti uno spazio di condivisione e di socialità. Il loro valore andava ben oltre l’aspetto materiale. Erano il simbolo di un progetto di inclusione e di impegno civile, per creare un bene comune, fruibile da tutti.

L’Amministrazione Comunale di Trebisacce condanna con fermezza questo atto vandalico e si stringe con gratitudine e solidarietà attorno ai ragazzi che hanno realizzato quei manufatti. Simili comportamenti non hanno giustificazioni: offendono il lavoro altrui, privano la collettività di spazi preziosi e danneggiano l’immagine della nostra città. Invitiamo i cittadini a tutelare con responsabilità e rispetto ciò che appartiene a tutti, perché solo insieme possiamo costruire una comunità più civile, accogliente e solidale”.

