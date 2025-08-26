Trebisacce, aggredisce il fratello con un machete e si scaglia contro i carabinieri. In manette un 31enne

- Advertisement -

TREBISACCE (CS) – I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza D.Y., 31enne di origine marocchina ma da tempo residente a Trebisacce, in quanto ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. I fatti risalgono alla notte del 25 agosto, allorquando, durante una violenta lite in strada, l’uomo ha colpito ripetutamente con un machete il fratello 20enne, provocandogli numerose lesioni agli arti superiori e inferiori.

Mentre il malcapitato si trovava al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce per ricevere le cure del caso, D.Y. ha raggiunto tentato di accedere alla struttura sanitaria al fine di aggredire nuovamente il fratello. A questo punto, durante le operazioni di contenimento, il 31enne si è scagliato contro i Carabinieri nel frattempo intervenuti, opponendo resistenza e violenza contro i militari.

L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.