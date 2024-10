Lavoratori in nero scoperti tra Sibari, Villapiana e Trebisacce: sanzioni per 40mila euro

CASSANO IONIO (CS) – I Carabinieri hanno scoperto, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del lavoro sommerso, dieci lavoratori in nero impiegati presso sei cantieri edili e in una attività di vendita di cibi e bevande nei territori di Sibari, Villapiana e Trebisacce. Le 10 persone erano intente a prestare le proprie mansioni lavorative senza alcun contratto e comunque senza preventiva comunicazione di inizio del rapporto di lavoro, in totale violazione degli obblighi fiscali e contrattuali.

Alle imprese sottoposte a controllo sono state elevate sanzioni che vanno dai 3.600 ai 7.800 euro, per un importo complessivo di circa 40mila euro. Inoltre sarà proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale al competente Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza.