I giochi di slot possono essere considerati uno sport? Il dibattito in Italia

COSENZA – In Italia, un paese che vanta una consolidata cultura di sport e di gioco, è in atto una nuova e curiosa discussione: le slot machine rientrano nel novero degli sport? Questa non molto originale interrogazione come altre relative ai giochi di azzardo, sta avendo uno spazio di discussione più ampio. Il confine tra una competizione sportiva e attività di intrattenimento è stato sempre cosi labile e, di certo, nell’era contemporanea dove le competizioni di eSport hanno cambiato la connotazione di quanto considerato attività agonistica, il confine diventa ancor di piu nebuloso.

Le origini del dibattito

Il discorso di dare una classificazione spinosa ai giochi di slot machine è iniziato a teorico pari passo dei tornei di slot machine. Questi eventi, spesso ospitati nei casinò più prestigiosi d’Italia, attirano partecipanti a cui non basta solo la fortuna, i concorrenti si alternano giocando a giochi multiplayer, incluso l’esqueleto explosivo 2, nel quale è necessario un tempismo preciso per essere eseguito. Per alcuni osservatori, la necessità di velocità in diversi di questi giochi e simili, significa che c’è un componente sottostante di abilità, sfumando i confini tra ciò che accettiamo abitualmente come sport. Man mano che il dibattito pubblico si intensificò, sempre più associazioni iniziarono a sponsorizzare competizioni strutturate complete di regole e classifiche formali.

Definizione di sport: parametri oggettivi

Per questo problema, bisogna prima considerare quale sia la definizione di uno sport nell’etimologia italiana. In uno sport è sempre presente un esercizio fisico, una competizione, una destrezza e soprattutto c’è un insieme di regole. Il CONI, con l’avvento degli scacchi e di molte altre attività con poco movimento classificati come sport, si è visto costretto a cambiare i propri criteri nell’ultimo periodo. Ancora di più nei suoi ultimi disciplinari riconosce attività che soddisfano questi criteri.

Coloro che sono favorevoli per l’inclusione dei giochi di slot nella categoria sportiva giustificano la loro inclusione evidenziando lo sforzo e la concentrazione mentale, l’acume, la lucidità. Evidentemente, sono capaci di ragionare così nel tiro con l’arco o nel biliardo, due sport ufficialmente riconosciuti.

La componente dell’abilità vs fortuna

La componente controversa di tutto il dibattito è l’equilibrio tra l’abilità e la fortuna in un gioco di slot. A differenza di come la logica vorrebbe, non tutti i giochi di slot sono aleatori. Un certo numero di giochi di ultima generazione hanno nel loro design alcune forme di zocco. Malgrado ciò, la parte che giocherà il ruolo principale durante il gioco è la fortuna del grattino, il fortunato avrà una vincitrice di uno dei suoi sport tradizionali.

È risaputo che anche nei riconosciuti sport ci sia un contributo di casualità, come una folata di vento avversa in una partita di tennis di singolo, o un rimbalzo anomalo in un match di calcio. La differenza infatti è nei rapporti; negli sport, la fortuna è sempre surclassata dalle abilità, mentre nei giochi di slot, il rapporto si inverte.

Implicazioni sociali e normative

Ciò detto, il divario non è soltanto teorico ma pratico. In Italia, l’etichetta un’attività come sport permette di accedere a bandi di sussidi fiscali, assistenza finanziaria pubblica, e cambia lo status legale. Per questo motivo, delle associazioni di giocatori di slot stanno sperando in un riconoscimento ufficiale, mentre i detrattori mettono in guardia sul rischio di normalizzare oltre misura attività suscettibili di creare del problema.

La legislazione del nostro Paese riguardo il gambling è già densa di contese, distinguendo tra gioco abilità e gioco fortuna. In caso venisse concluso che nei tornei di slot, gli slot possano essere riconosciuti come scommesse, cambierebbero completamente le norme sempre sollevando la questione etica di incentivare attività legate al gioco d’azzardo.

La prospettiva internazionale

L’Italia non è l’unico Paese a confrontarsi con questa questione. Paesi come Svezia e Stati Uniti hanno avuto discussioni simili con esiti variabili. In Svezia, alcune competizioni di esport sono state considerate come contest di abilità, mentre gli Stati Uniti hanno una separazione molto più rigorosa tra gioco e scommesse.

Un confronto con questi esempi internazionali mostra le sfide del contesto italiano bilanciate con la necessità di un approccio alla salute pubblica basato sulla cultura.

In chiusura

In Italia, l’argomento riguardante le slot machine come gioco di sport ha superato i limiti di immaginazione, concettualmente è un approccio su un’epoca pre-moderna e contemporanea. Anche se è poco credibile pensare che le slot possano essere giocate come se fosse un qualsiasi sport, il ragionamento evidenzia che lo sport nell’era digitale e qual valore patrimoniale che è a dipendere per differente competizione. Qualcosa di positivo da questa situazione viene da avanzate nel settore tecnico e socio culturale. La linea di demarcazione tra competizione e intrattenimento sarà sempre soggetta a una ricalibrazione, riflettendo come la società italiana e la sua relazione con il gioco d’azzardo evolvano.