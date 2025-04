Violenta rissa in un locale: tre persone ferite e panico tra i clienti. Denunciati 4 giovani

- Advertisement -

MESOROCA (KR) – Una violenta rissa scatenata da quattro giovani è ben presto degenerata, trasformandosi in un violento scontro fisico che ha causato il ferimento di tre persone e seminato il panico tra i clienti. Il grave episodio è accaduto la notte del 15 marzo scorso in un locale di Mesoraca nel crotonese. La lite, scaturita per futili motivi, probabilmente legati a un diverbio nato tra alcuni avventori del locale, è stata provocata da soggetti noti ai carabinieri e, solo grazie al rapido intervento dei militari, è stata sedata evitando conseguenze peggiori. In pochi attimi, l’atmosfera si è fatta incandescente e dalle parole si è passati alle mani.

I tre feriti, soccorsi dai sanitari del 118, hanno riportato contusioni di varia entità. Due di loro sono stati dimessi dopo le cure del caso, mentre uno ha subito vari traumi che hanno richiesto ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessuna delle vittime si trova in pericolo di vita. Dopo una tempestiva indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Mesoraca, coordinati dalla procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico Guarascio, i quattro responsabili della rissa sono stati identificati e denunciati. Le autorità stanno ora valutando misure straordinarie per contrastare questi episodi di violenza, tra cui un aumento della vigilanza nei locali notturni. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per tutti e prevenire il ripetersi di episodi che minano la tranquillità cittadina.