Si addentrano in un bosco per una escursione e si perdono. Coppia tedesca salvata dai vigili del fuoco

LAMEZIA TERME (CZ) – Nella tarda serata di ieri, la Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro riceveva, per il tramite del NUE112, una richiesta di soccorso da una coppia di coniugi di nazionalità tedesca. I due si trovavano nel comune di Lamezia Terme in località Caronte. Dopo essersi addentrati nel bosco per una escursione, hanno però perso l’orientamento non riuscendo più a far ritorno al loro camper.

I vigili del fuoco, dopo aver immediatamente geolocalizzato i due malcapitati, inviava sul posto le squadre del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Girifalco con supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ed un automezzo con colonna fari dalla sede centrale per raggiungere e soccorrere i due escursionisti. Le squadre intervenute, considerando la zona altamente boscata ed impervia, hanno impiegato diverse ore prima di raggiungere i malcapitati. La coppia, provata dalla disavventura era in buono stato di salute, per cui non è stato necessario far ricorso alle cure mediche. Alle prime luci dell’alba i due sono stati accompagnati in zona sicura.