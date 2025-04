Corigliano Rossano approva il Bilancio 2025-2027: quasi 300 milioni per trasformare la città

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSNO – Il Bilancio di previsione 2025-2027 ed i documenti di programmazione strategica e operativa ad esso collegati, sono stati approvati nel corso dei lavori del consiglio comunale di Corigliano Rossano, ieri lunedì 31 marzo. In particolare il civico consesso ha approvato il “Programma triennale delle Opere pubbliche“ e il Dup (Documento unico di programmazione). Questi i numeri salienti del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda il 2025 ha una previsione di competenza di 101 milioni e 591 mila euro, per il 2026 di 95 milioni e 462 mila euro e per il 2027 d 95 milioni 201 mila euro. Le previsioni di entrata di competenza per il 2025 prevedono entrate tributarie per 61 milioni e 162 mila euro, trasferimenti correnti per 22 milioni e 203 mila euro, entrate extratributarie per 18 milioni e 220 mila euro, entrate in conto capitale per 98 milioni e 928 mila euro. Sempre per le spese di competenza del 2025 si prevedono spese correnti per 97 milioni e 777 mila euro, spese in conto capitale per 101 milioni e 278 mila euro, rimborsi previsti per 2 milioni e 408 mila euro. Accanto al bilancio di previsione il Civico consesso ha approvato anche il Dup (Documento unico di programmazione), all’interno del quale è riportato il piano triennale delle opere pubbliche.

Il Dup costituisce il fondamentale strumento di guida strategica e operativa degli enti locali e costituisce presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso definisce ed aggiorna la programmazione strategica e operativa dell’Ente, coerentemente con gli indirizzi politico-amministrativi contenuti nelle linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024 – 2027, ed articolate in quattro macro voci di carattere strategico, ossia: la Città partecipata ed efficiente, la Città dello sviluppo strategico, la Città sostenibile e la Città dei diritti.

L’assessore al bilancio, Mauro Mitidieri, nel proprio intervento, ha evidenziato, in coerenza con le scelte politiche della prima amministrazione della città, alcuni punti qualificanti del bilancio: l’invarianza della pressione fiscale, il pieno e totale equilibro del bilancio, il mantenimento di tutti i servizi, il miglioramento della capacità di riscossione, il miglioramento della copertura dei servizi a domanda individuale, il rispetto del pareggio finanziario, la particolare attenzione ai servizi sociali.

L’assessore alle opere pubbliche Tatiana Novello nell’illustrare al Consiglio il Piano triennale delle opere pubbliche ha messo in evidenza: “Gli interventi inseriti, nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, sono numerosi e ripercorrono tutti una strategia ben precisa. Si parte da quelle che sono i percorsi ciclopedonali, questi strumenti di pianificazione sono stati poi tradotti nella previsione della realizzazione di percorsi ciclopedonali che vanno ad interessare tutta la città. Quindi è una città totalmente interconnessa. Il focus è stato quello di prevedere dei nuovi percorsi ciclopedonali, nuove piazze, nuove pavimentazioni, nuovi marciapiedi, proprio per rendere una città a misura d’uomo, una città quindi fruibile per il cittadino che la percorre a piedi. Questa idea di nuovi percorsi si unisce quella di nuove arterie viarie, una nuova viabilità a contrada Frasso tra la Petra e Santa Caterina, una nuova strada che congiunga ponte Margherita allo Scalo di Corigliano, insomma tutta una serie di nuove arterie che miglioreranno sicuramente quella che è la circolazione veicolare rendendo più fluido il traffico e quindi più facile spostarsi all’interno della città. A questo si inserisce la messa in sicurezza, interventi che riguardano proprio la mitigazione del rischio idrogeologico, lavori che riguardano una strategia a lungo termine di come si vorrebbe la città, con la zona di Insiti che diviene il nuovo parco urbano, all’interno del quale viene realizzata un’importante area per lo sport, area svago, ma anche un’area per i pubblici servizi. E poi la strada unica di Corigliano Rossano che partirà a da Thurio e arriverà a Pantano Martucci, attraverso la realizzazione di quello che è il lungomare unico con una serie di ponti fra cui quello del Cino, quello del Grammisato e quello di Nubrica, con l’idea di una città finalmente unica anche dal punto di vista di struttura. Vi sono poi una serie di rigenerazioni urbane che prendono spunto dai modelli che abbiamo utilizzato per i PINQuA“.

Il Sindaco Flavio Stasi nel corso dei lavori consiliari ha sottolineato come il bilancio riporti in cifre quanto espresso con il Documento unico di programmazione: “È il risultato di un intenso lavoro di programmazione che si fonda su tre pilastri: la responsabilità gestionale, la trasparenza e l’attenzione ai bisogni della collettività. In questi anni la nostra programmazione ed il lavoro quotidiano ci sta consentendo di garantire dei servizi che prima non erano garantiti mentre si fronteggiano le situazioni emergenziali come il caro energia, devastante per le famiglie ma anche per i Comuni, e si ripianano i debiti del passato per decine di milioni di euro. Il tutto per costruire, affrontando le enormi difficoltà del quotidiano, la città del domani: una città che si costruisce con progetti ed idee che devono dare i loro frutti a lungo termine e che alle volte possono avere la necessità di ripensare alcuni luoghi, come i nostri centri storici, e rivedere alcune nostre abitudini, a partire da quelle sui rifiuti come ben stiamo facendo.”

Il Sindaco, inoltre, ha rimarcato che “Nelle pianificazioni che abbiamo approvato non ci sono solo i grandi progetti di rigenerazione urbana, ma grande attenzione è focalizzata anche su strutture e servizi di modernità e civiltà che in passato erano quasi del tutto assenti sul territorio comunale, come quello degli asili nido comunali, la cui capacità passerà da poche decine ad alcune centinaia, eppure non saranno sufficienti. La città è fatta da tanti tasselli. Anche questo bilancio, il primo della nuova consiliatura, insieme alle pianificazioni allegate, rappresenta un passo in avanti verso la città del futuro”.