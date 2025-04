Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, a San Marco Argentano l’iniziativa “Spesa Serena”

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra domani, 2 aprile, nasce a San Marco Argentano l’iniziativa “Spesa Serena“, proposta dal prof. Antonio Parise, vicepresidente del Consiglio Comunale. L’obiettivo è rendere i supermercati più accessibili alle persone con disturbo dello spettro autistico e ad altre neurodiversità, garantendo un ambiente più sereno e accogliente.

Le persone con neurodiversità possono essere particolarmente sensibili agli stimoli sensoriali, rendendo difficile la permanenza in luoghi rumorosi e affollati. Suoni forti, luci intense e spazi caotici possono generare stress, ostacolando attività quotidiane come la spesa. “Spesa Serena” risponde a questa necessità prevedendo una fascia oraria settimanale con misure specifiche: niente musica né annunci, illuminazione più soffusa e spazi dedicati alla calma.

“Spesa Serena nasce per rispondere a una necessità concreta, offrendo un’esperienza di acquisto più serena e tranquilla per chi ha difficoltà a fronteggiare l’eccesso di stimoli”, afferma il professor Parise. “Questa iniziativa non solo migliora la qualità della vita di molte famiglie, ma promuove anche l’inclusione sociale e la sensibilizzazione. I supermercati che decideranno di aderire potranno rafforzare il loro ruolo nella comunità e dimostrare un impegno concreto verso una società più attenta alle esigenze di tutti”.

L’iniziativa “Spesa Serena” non solo facilita la vita quotidiana di molte persone, ma promuove anche la sensibilizzazione sulle esigenze di chi convive con una neurodiversità. I supermercati che sceglieranno di partecipare potranno dimostrare un impegno concreto verso una maggiore inclusione sociale. L’auspicio è che questa proposta possa espandersi ad altri esercizi commerciali, contribuendo a costruire una realtà sempre più attenta alle necessità di tutti.