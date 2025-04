Dramma nel centro storico di Rossano: incendio in un’abitazione, donna trovata carbonizzata

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Intervento nella tarda serata di ieri, dei vigili del fuoco per un incendio divampato, per cause ancora in corso d’accertamento, in un’abitazione dell’area urbana di Rossano, nel centro storico, su due livelli. Una donna di 59 anni purtroppo è deceduta. Il suo corpo è stato trovato riverso nel letto, carbonizzato.

L’incendio sarebbe divampato in breve tempo nell’appartamento di vico Amarelli e nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco per domare le fiamme, per la donna non c’è stato nulla da fare. La Polizia indaga per far luce sulla dinamica e sull’origine del rogo e al momento la causa accidentale è l’ipotesi più accreditata.