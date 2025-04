- Advertisement -

PAOLA (CS) – Oggi 2 aprile e la Calabria onora il suo santo patrono, San Francesco di Paola che è anche Protettore della gente di mare. Questo straordinario taumaturgo del secolo XV è una delle figure più rappresentative e più popolari della Chiesa cattolica. San Francesco di Paola era sempre a disposizione dei poveri e degli infermi di ogni tipo, tra i quali egli operò guarigioni prodigiose a favore di paralitici, di lebbrosi, di ciechi, di indemoniati e persino la resurrezione di ragazzo un morto, suo nipote Nicola, figlio della sorella Brigida. In modo speciale la sua azione caritativa era rivolta agli operai e alle vittime delle angherie e dei soprusi dei potenti che la giustizia non era in grado di contrastare. Nel corso della sua vita, San Francesco compì numerosi miracoli, che lo resero celebre in tutta Italia e oltre. Un altro episodio significativo della sua vita fu il suo incontro con il re di Francia, Luigi XI, al quale Francesco avrebbe predetto il suo imminente decesso. Quando il re morì, il suo legame con Francesco divenne ancora più forte e il Santo fu molto apprezzato anche al di fuori dei confini italiani.

San Francesco di Paola è una delle figure più venerate della tradizione cristiana calabrese, un santo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia religiosa e culturale. Nato nel 1416 a Paola, un piccolo paese della Calabria, Francesco divenne un simbolo di fede, umiltà e dedizione a Dio, tanto da essere proclamato patrono della Calabria. Francesco da Paola (Paola, 27 marzo 1416 – Castello di Plessis-lez-Tours, 2 aprile 1507) venne proclamato santo da papa Leone X il 1º maggio 1519. Eremita, ha fondato l’Ordine dei Minimi.

Nel corso dei secoli, il culto di San Francesco è stato celebrato con grande devozione, in particolare durante le festività a lui dedicate. Ogni anno, il 2 aprile, giorno della sua morte, la Calabria ma anche tanti città italiane si riempiranno di celebrazioni religiose, processioni e manifestazioni di fede. Il santuario di Paola sarà luogo di pellegrinaggio per migliaia di devoti. La sua vita di fede, umiltà e amore verso gli altri è un esempio continua ad ispirare la popolazione calabrese e i fedeli di tutto il mondo.