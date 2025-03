pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara del nuovo tratto della statale 106 ‘Jonica’ Sibari-Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’ricade nei comuni di Corigliano Rossano e Cassano allo Ionio e fa parte degli interventi affidati al Commissario Straordinario Ing. Francesco Caporaso. Il bando arriva dopo la delibera della Regione allo schema di intesa istituzionale tra la Regione Calabria e il Commissario straordinario per gli interventi strutturali sulla SS 106 Jonica, funzionale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla tratta Sibari-Corigliano Rossano. CORIGLIANO-ROSSANO – Anas hail, in provincia di Cosenza. L’ opera e fa parte degli interventi affidati al Commissario Straordinario Ing. Francesco Caporaso. Il bando arriva dopo la delibera della Regione alloper gli interventi strutturali sulla SS 106 Jonica, funzionale all’approvazione delrelativo alla tratta Sibari-Corigliano Rossano.

Il tratto Sibari-Corigliano Rossano della Statale 106

Gli interventi prevedono una variante in nuova sede alla SS106 con un tracciato di categoria stradale B extraurbana principale (doppia carreggiata), per un’estensione di circa 32 km con nove svincoli e 28 viadotti (per un totale di circa 4,5 chilometri) e una galleria artificiale di circa 1,3 km nel territorio di Corigliano Rossano.

tra Sibari e Roseto Capo Spulico, al quale si collega in corrispondenza dello svincolo di Sibari, ora in fase di realizzazione. Il tratto stradale costituisce il proseguimento verso sud in direzione Rossano del Terzo Megalotto , al quale si collega in corrispondenza dello svincolo di Sibari, ora in fase di realizzazione.

Bando di gara suddiviso in due lotti

Il bando di gara è suddivisa in due parti: il Lotto 1 da Coserie allo Svincolo di Corigliano ovest per un importo lavori a base d’asta di circa 556 milioni di euro e il Lotto 2 dallo svincolo di Corigliano ovest a fine intervento per un importo lavori a base d’asta di circa 397 milioni di euro. Il totale ammonta a 953 milioni di euro e l’investimento complessivo dell’opera è pari a 1,3 miliardi di euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 30 giugno 2025; il termine di scadenza per le richieste di chiarimento risulta fissato per il giorno 16 giugno 2025. L’inizio dei lavori, presumibilmente, potrebbe avvenire già all’inizio del nuovo anno.