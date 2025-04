Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna, sorpreso vicino casa della donna

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Calabria un uomo di 56 anni, originario di Melito Porto Salvo, con l’accusa di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la sua ex compagna. Gli agenti, durante un servizio di controllo notturno del territorio, hanno notato l’uomo nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ex.

Malgrado la pioggia il 56enne si era posizionato sotto lo stabile, con il cellulare in mano, e rivolgeva lo sguardo con insistenza verso un appartamento. Fermato e identificato sono emersi i precedenti di polizia a suo carico tra cui l’associazione a delinquere, il porto abusivo e la detenzione di armi, la violazione delle leggi sugli stupefacenti e le minacce e gli atti persecutori con divieto di avvicinamento alla ex compagna domiciliata proprio in un appartamento di quel palazzo.