“Mezzogiorno d’Italia: quale sanità?”: un dibattito promosso dal Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza

COSENZA – Una maggiore integrazione tra pubblico e privato, più investimenti sulle nuove tecnologie e sul personale e un migliore utilizzo dei fondi del Pnrr: sono alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito organizzato dal Kiwanis Città degli Enotri di Cosenza sul tema: “Mezzogiorno d’Italia: quale sanità?”.

Un focus sugli atavici problemi del settore: dal collasso per la carenza di medici e infermieri ai ritardi nei progetti finanziati in ambito sanitario del Pnrr, e ancora la carenza di strutture e nuovi ospedali annunciati da decenni rimasti per lo più solo sulla carta.

I lavori, introdotti dal presidente del club service Delly Fabiano, hanno visto la presenza di medici, esponenti politici e della società civile. Dopo i saluti del presidente dell’ordine dei medici di Cosenza Agata Mollica e del consigliere regionale Katia Gentile, presidente della VI commissione, le relazioni, tra gli altri, di Massimo Candela, Direttore dell’Unita Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Paola, Eugenio d’Amico, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dello spoke Paola Cetraro, Alba Malara, presidente della fondazione nazionale Anaste Humanitas. Al centro del dibattito le difficoltà ma anche le proposte per migliorare la sanità territoriale, frenare i viaggi della speranza, garantire cure adeguate.

“Abbiamo eccellenti relatori e abbiamo pensato come club Kiwanis di focalizzare l’attenzione non solo sui problemi e i disagi che si vivono nella sanità, ma anche sulle idee e sulle proposte per superare il gap esistente tra Nord e Sud. L’atteggiamento è di chi vuole abbattere questa discrasia tra il dire e il fare. Vogliamo parlare in positivo per superare questi disagi e trovare soluzioni a questi problemi enormi che stiamo vivendo”. Una serata che rientra nella mission del Kiwanis come confermato dal governatore eletto del Distretto Italia San Marino, Basilio Valente.