CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Al Dance Music Awards anche un dj di Corigliano Rossano. Si chiama Giuseppe Madeo, in arte Ali The Voice, ed è nella top ten degli artisti che si contendono il podio del prestigioso concorso nazionale dedicato alla musica elettronica. Candidato nella categoria miglior vocalist man 2024 è l’unico e primo calabrese a toccare questo importante traguardo. La classifica dei primi 10 artisti in classifica è il frutto di un’attenta e meticolosa selezione su 100 candidati provenienti da tutta Italia.

Ali the Voice

Classe 1989, Ali the Voice che ha mosso i primi passi giovanissimo, quando di anni ne aveva 16, nel clubbing e nella nightlife, si gioca l’opportunità di conquistare il podio dell’11esima edizione del Premio al televoto. Da domani, lunedì 31 marzo si apriranno le votazioni per eleggere il vincitore attraverso il metodo del televoto che rispecchia il modello dei più importanti Talent Show. Il televoto sarà attivo CLICCANDO QUI.

La premiazione del concorso si terrà durante il Gran Galà della discoteca Villa delle Rose a Rimini il prossimo 18 maggio. L’evento vedrà la partecipazione e la partnership di diverse radio nazionali e sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social del concorso.