Eventi criminali a Co-Ro ed un’estate di perdite. Graziano si appella al Comune: «Sgravi per gli stabilimenti balneari»

Il consigliere regionale chiede l'introduzione di uno sgravio straordinario sulle imposte comunali: dal canone per la concessione demaniale marittima, fino alla TARI, all'IMU e all'imposta sulla pubblicità. Al nuovo consiglio regionale una misura speciale, una moratoria, per lo sgravio totale delle imposte

CORIGLIANO-ROSSANO – “La stagione estiva appena conclusa è stata una delle più difficili degli ultimi anni per il litorale di Corigliano-Rossano. I gravi fatti criminali che si sono verificati lungo la costa nel cuore della stagione estiva hanno minato la serenità dei cittadini, allontanato i turisti e prodotto danni economici enormi, soprattutto per gli stabilimenti balneari che hanno registrato cali di incassi significativi rispetto alla scorsa estate”.

È quanto fa presente Giuseppe Graziano che lancia una proposta immediata all’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano e un impegno preciso a livello regionale. “Al Comune di Corigliano-Rossano – spiega Graziano – chiedo di introdurre uno sgravio straordinario sulle imposte comunali dovute dagli stabilimenti balneari, a partire dal canone per la concessione demaniale marittima, fino alla TARI, all’IMU per le strutture e all’imposta sulla pubblicità. È un atto di giustizia e di responsabilità: non possiamo chiedere a chi ha perso incassi di sostenere gli stessi carichi fiscali di sempre”.

Graziano e gli sgravi per gli stabilimenti balneari: la proposta per la Regione

L’impegno del consigliere regionale va però oltre il livello locale. Graziano, ha le idee chiare anche alle azioni da fare a livello regionale: “Una volta eletto in Consiglio regionale – aggiunge – proporrò una misura speciale, una moratoria, per lo sgravio totale delle imposte regionali dovute dagli stabilimenti balneari di Corigliano-Rossano per l’anno 2025. Parliamo della tassa regionale di concessione demaniale e dell’IRAP. Un sostegno concreto per permettere a queste imprese di rialzarsi dopo un’estate segnata da perdite e difficoltà”.

Chi investe nel turismo e garantisce lavoro – conclude Graziano – va difeso e sostenuto. Non bastano parole di solidarietà: servono provvedimenti concreti. È così che si salvaguarda un comparto strategico per l’economia di Corigliano-Rossano e per l’intera Calabria”.

