Corigliano Rossano, online tutte le informazioni per gli incentivi alle imprese tra cui contributi a fondo perduto

Attivi gli sportelli informativi dedicati ai bandi per attività commerciali e artigianali nei centri storici. L’iniziativa rientra nel programma Agenda Urbana, finanziato dal FSC

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano Rossano ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, tutte le informazioni relative agli InfoPoint dedicati agli incentivi per le attività commerciali e artigianali nei centri storici delle due località urbane.  Il programma prevede la concessione di contributi a fondo perduto sia per le imprese già esistenti, sia per nuove attività che intendano avviarsi nei centri storici di Corigliano e Rossano, con l’obiettivo di favorire il rilancio economico e sociale dei borghi antichi.

Tre avvisi pubblici

I dettagli sui tre avvisi pubblici, già pubblicati in pre-informazione dalla Regione Calabria il 7 agosto 2025, sono consultabili sul sito del Comune – InfoPoint incentivi attività commerciali e artigianali.

Un’occasione per rilanciare i centri storici

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di rigenerazione urbana. Come spiegato dall’Assessore Tatiana Novello, si tratta di “un’importante opportunità per le imprese del commercio e dell’artigianato” e “un grande passo avanti per il rilancio dei nostri centri storici”.

Anche il sindaco Flavio Stasi sottolinea il valore del progetto: “dopo aver concentrato gli interventi sui centri storici, abbiamo spinto molto per l’uscita di questi bandi. Nonostante i ritardi accumulati, si tratta di un’opportunità concreta per riattivare la vita economica nei nostri borghi antichi, colpiti da un lento abbandono del patrimonio privato, soprattutto commerciale”. Il primo cittadino ricorda inoltre che già da due anni è attiva una misura fiscale che azzera i tributi comunali per i primi 5 anni a chi si trasferisce nei centri storici, sia come residente che come imprenditore. “Ora – aggiunge – c’è uno strumento in più per ricostruire il tessuto commerciale locale”.

InfoPoint attivo e sportelli in arrivo

Per fornire supporto a cittadini e imprese, il Comune ha già organizzato incontri territoriali con associazioni di categoria e imprenditori. È inoltre attivo un InfoPoint dedicato presso l’Ufficio Europa, che offre informazioni e accompagnamento tecnico durante tutta la durata della pubblicazione degli avvisi.

Una volta che i bandi definitivi saranno pubblicati, è prevista anche l’apertura di due sportelli fisici presso gli uffici comunali di Corigliano e Rossano, per garantire una presenza capillare sul territorio.

Contatti InfoPoint Ufficio Europa
0983-5491247 / 0983-5491250
europa@coriglianorossano.eu

