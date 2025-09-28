Corigliano Rossano, domani partono i lavori per la messa in sicurezza del quartiere San Biagio

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il quartiere San Biagio a Rossano era stato interessato dal crollo di un muro di sostegno privato, in occasione di perturbazioni meteorologiche previste con “allerta arancione”, che aveva reso impossibile l’accesso ad alcune abitazioni. La Protezione Civile comunale aveva già effettuato un intervento di somma urgenza finalizzato esclusivamente alla accessibilità delle abitazioni, per poi emanare un’ordinanza nei confronti dei privati proprietari della corte e del muro crollato, i quali sono responsabili di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Seguito il percorso amministrativo necessario ed accertata l’inottemperanza dell’ordinanza, il Comune inizierà i lavori di rimozione dei detriti e di sistemazione definitiva del muro in sostituzione dei privati, ai quali verranno addebitate le spese.

“Privati si ricordano i propri doveri solo quando obbligati a pagare”

“Uno dei principali problemi dei nostri centri storici – afferma il sindaco Flavio Stasi – è l’irresponsabile abbandono del patrimonio immobiliare privato, che permane persino in casi di ordinanze di protezione civile. Ogni privato non ha la facoltà, bensì il dovere di tenere in sicurezza e decorosi gli immobili di proprietà, anche se disabitati. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che ci sostituiamo ai privati, i quali si ricordano dei propri doveri soltanto quando presentiamo il conto dei lavori che sono obbligati a pagare. Mi auguro che saranno tanti i cittadini che, invece, anche alla luce degli importanti lavori di rigenerazione e messa in sicurezza in corso, si prenderanno cura delle proprie case nei centri storici, aiutando lo sviluppo e la valorizzazione dei borghi”.