Controllo in strada a Trebisacce: scoperto mentre spaccia eroina, 42enne arrestato

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio

TREBISACCE (CS) – I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza M.L., 42enne di Trebisacce, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di un controllo effettuato su una via pubblica, è stato trovato in possesso di 11 dosi di eroina del tipo “brown sugar”.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire denaro contante, ritenuto provento della presunta attività di spaccio posta in essere, nonché svariato materiale atto al confezionamento dello stupefacente in dosi da destinare alla vendita al dettaglio. L’attività posta in essere dai militari ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato condotto nel carcere di Castrovillari.

La notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti dell’indagato; resta fermo che, data l’attuale fase del procedimento, ancora nell’ambito delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti conducono ad un giudizio di gravità indiziaria, in attesa degli elementi che l’indagato vorrà addurre in suo favore e che saranno oggetto di verifica.

