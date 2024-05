Terremoto in Calabria: due nuove scosse con epicentro a Cittanova. La più forte di magnitudo 3.0

CITTANOVA (RC) – Continua lo sciame sismico tra l’Aspromonte e la Piana, dove da una settimana si registrano diverse scosse telluriche per fortuna non di grossa entità. Questa mattina due nuove scosse si sono verificate alle 10:03 e alle 10:07. La prima ha avuto una magnitudo di 2.8 ed è avvenuta a una profondità di 17 chilometri. La seconda scossa, più forte, ha avuto una magnitudo di 3.0 ed è stata registrata a 18 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato nuovamente a Cittanova e il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche nei comuni limitrofi di Molochio, Terranova Sappo, Taurianova e Varapodio. Non si registrato danni a cose o persone.

Comuni vicini al sisma in un raggio di 10 KM

Comune Distanza (km) Cittanova 3 Molochio 4 Terranova Sappo Minulio 5 Taurianova 5 Varapodio 7 San Giorgio Morgeto 7 Oppido Mamertina 8 Polistena 9 Antonimina 10 Cinquefrondi 10