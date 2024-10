Sequestrati 165 chili di prodotti alimentari scaduti in un mini market

GIOIA TAURO – Oltre un quintale e mezzo di alimenti e surgelati e non di vario genere sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato Gioia Tauro a seguito di un’attività di controllo finalizzata al contrasto delle violazioni in materia ambientale e sicurezza alimentare e del lavoro condotta con gli ispettori sanitari tecnici del Sian di Palmi dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Gli operatori si sono concentrati nel comune di Rosarno e hanno accertato all’interno di un mini market la presenza di 165 chilogrammi di prodotti surgelati e non di vario genere come vegetali, carne, gelati, dolciumi, in parte scaduti ed in parte privi di tracciabilità, conservati all’interno di un unico banco frigo a disposizione dei clienti. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia alla titolare del negozio in vista della loro distruzione. Alla titolare dell’esercizio commerciale sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 1500 euro.