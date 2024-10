Rende, in due su un monopattino elettrico lungo la Statale 107: «giorno e notte, sono un pericolo»

RENDE – Arrivano nuove segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Rende, sulla circolazione di diversi monopattini elettrici lungo la Statale 107 “Silana -Crotonese”, in particolare nella zona di contrada Cutura nei pressi del centro commerciale Campus. Alcuni mesi fa, sempre se segnalazione di alcuni residenti di Arcavacata e Santo Stefano, avevamo scritto sul pericolo che si crea, visto che questi monopattini, si immettono sulla Statale dalle traverse laterali come fossero auto, circolano anche la notte spesso senza luci e percorrono una strada a loro vietata “per le strade extraurbane – dice la norma – i monopattini elettrici possono circolare solo su piste ciclabili o su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette”. Dunque lungo la Statale 107, che non prevede al momento una pista ciclabile, non è possibile muoversi con i monopattini elettrici.

In due su un monopattino

«Da quando abbiamo fatto la segnalazione a febbraio scorso – evidenzia il lettore – nulla è cambiato. Non solo; i monopattini continuano a circolare sulla Statale 107 nella zona del “Campus” a contrada Cutura di giorno e di notte. Molti di questi sono senza luci ma ultimamente viaggiano addirittura in due su un solo monopattino, creando una vera e propria situazione di pericolo, per loro e per noi automobilisti».

Casco obbligatorio anche per i maggiorenni, targa e assicurazione

Nel frattempo la questione monopattini dovrebbe essere finalmente normata con nuove e stringenti regole, introdotte con una serie di norme che vanno a riformare il codice della strada voluto dal Ministro Salvini. Dopo il primo sì del Senato, la riforma sta per essere varata. Manca un ultimo passaggio a Palazzo Madama dove il testo dovrebbe essere discusso alla fine di novembre. Poi il via libera alle disposizioni che riguardano anche i monopattini elettrici. Su tutte, l’obbligo del casco per tutti i conducenti anche maggiorenni, una specifica targa da applicare sul monopattino (simile a quella degli scooter di 50 cc) con assicurazione obbligatoria, nonché nuove direttive per i gestori dei servizi di sharing.