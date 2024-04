CITTANOVA (RC) – Due scosse di terremoto sono state registrate all’alba di sabato in Calabria dai sismologi dell’INGV. Sisma con epicentro a Cittannova in provincia di Reggio Calabria. La scossa più forte è stata di magnitudo 3.5 ed è avvenuta alle 4:18 ad una profondità di 14 km, mentre una decina di minuti dopo si è registrata una seconda scossa di terremoto con una magnitudo di 2.7 ad una profondità di 16 km. Sisma distintamente avvertito dalla popolazione anche nella zona dell’Aspromonte e nei comuni di Taurianova, Varapodio, Oppido Mamertina, Polistena e Ciminà. Al momento non vengono segnalati danni a cose o o persone.

