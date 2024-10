Cosenza: vandalizzate le panchine del nuovo Parco dei Nonni di via Roma

COSENZA – Poche parole per sottolineare l’esistenza di soggetti che non tengono alla città e ancora una volta, è stata presa di mira l’opera realizzata grazie all’associazione “La Terra di Piero”. Il Parco Piero Romeo, nel corso degli anni è stato preso di mira più volte dai vandali, tanto che si era pensato di chiuderlo di notte al fine di evitare l’ingresso a persone incivili.

Questa volta sono state danneggiate le targhe d’intitolazione poste sulle panchine del nuovo Parco dei Nonni a Cosenza, inaugurato lo scorso mese di settembre. Il presidente dell’associazione, Sergio Crocco, si è limitato a pubblicare le foto sui social e ad esprimere un amaro pensiero: «Il senso della sconfitta per tutto quello che cerchiamo di fare per questa città».

Un ennesimo sfregio nei confronti di una delle opere fiore all’occhiello della città. Come si evince dalle foto, qualcuno ha scarabocchiato in maniera indelebile le targhe sulle panchine ergonomiche del Parco di via Roma intitolate a Franco Dionesalvi e Antonello Antonante e altre personalità che hanno avuto a cuore Cosenza, come “nonno Sante Figliuzzi, nonno di tutti”. Un gesto vergognoso che ancora una volta danneggia quei pochi luoghi che danno valore alla città, realizzati con sacrifici e impegno da un’associazione che da anni è impegnata nel sociale.