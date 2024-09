Cosenza accoglie il “Parco dei Nonni”: un’area dedicata a nonni e nipoti

Cosenza – Il rapporto tra nonni e nipoti è una delle relazioni più preziose e significative all’interno del contesto familiare. In un’epoca in cui il tempo sembra sempre più scarso e le famiglie moderne affrontano una vita frenetica, il ruolo dei nonni assume un valore ancora più rilevante. Essi rappresentano un ponte tra passato e futuro, offrendo ai nipoti non solo affetto e sostegno, ma anche un patrimonio di saggezza e tradizioni.

Nella giornata di ieri, è stato inaugurato un parco dedicato proprio a loro, situato nel centro cittadino, accostato all’ormai noto parco “Piero Romeo”. Questo spazio, unico nel suo genere, rappresenta un luogo di incontro e di gioco pensato non solo per i più piccoli, ma anche per i loro nonni, con aree dedicate al relax e allo svago intergenerazionale. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e La Terra di Piero, ai nostri microfoni Sergio Crocco, sottolinea l’importanza di promuovere l’inclusione sociale e il legame affettivo tra le generazioni da vivere in questo luogo nel centro cittadino, erano presenti al taglio del nastro Il Sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso ed una delegazione del comune, oltre agli associati ed i volontari della “Terra di Piero”, numerose famiglie e soprattutto loro, i protagonisti, i Nonni con i loro nipoti, che hanno potuto godere un Parco dedicato totalmente a loro.

Il nuovo parco di Cosenza rompe con questa tradizione, offrendo una serie di giochi pensati per favorire l’interazione tra nonni e nipoti, ma anche spazi tranquilli per il riposo e la socializzazione. Il parco dispone di panchine ergonomiche, percorsi pedonali accessibili a tutti, e attrezzature ginniche leggere progettate per gli anziani. Le aree gioco, inoltre, sono pensate per attività che coinvolgono attivamente sia i bambini che i nonni, come altalene doppie e percorsi multisensoriali. La possibilità di trascorrere del tempo con i nipoti in un ambiente pensato per loro non solo crea momenti di gioia, ma promuove anche un senso di benessere psicofisico.

