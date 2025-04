Cosenza: convegno su “L’appropriatezza prescrittiva e la farmacovigilanza nella governance farmaceutica”

- Advertisement -

COSENZA – “L’appropriatezza prescrittiva e la farmacovigilanza nella governance farmaceutica” è il tema del convegno promosso dalle dr.sse Rita Francesca Scarpelli e Brunella Piro, rispettivamente Dirigente della Unità Operativa Servizio Farmaceutico Territoriale e Direttore della Unità Operativa Dipartimentale di Farmacovigilanza dell’ASP di Cosenza nonchè Responsabile scientifico del Centro regionale di Farmacovigilanza. Il simposio riunirà esperti del settore clinico e farmaceutico, a livello regionale e aziendale sarà l’occasione propizia per fare il punto sull’appropriatezza prescrittiva, non solo come elemento fondamentale della governance farmaceutica, nell’esigenza di assicurare l’impiego ottimale delle risorse, anche in termini di sicurezza delle cure e prevenzione degli eventi avversi, correlati all’uso dei medicinali.

L’uso degli antibiotici e l’antibiotico-resistenza

L’evento pone l’attenzione su specifiche classi di farmaci, come ad esempio gli antibiotici, il cui uso inappropriato induce lo sviluppo di nuove resistenze nei microrganismi, rendendo inefficaci i trattamenti terapeutici ad oggi disponibili.

“L’antibiotico-resistenza – ha dichiarato la dr.ssa Scarpelli – rappresenta una delle sfide più complesse del Servizio Sanitario Nazionale, che impatta in modo significativo sia in termini di costi sanitari che sociali. I pazienti affetti da infezioni resistenti tendono ad avere gli esiti clinici peggiori, richiedendo più risorse per il trattamento, legate sia all’utilizzo di farmaci più costosi che a ricoveri ospedalieri più prolungati. In questo scenario il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) per gli anni 2022-2025, riveste un ruolo strategico per contrastare la crescente problematica della resistenza agli antibiotici, secondo un approccio multidisciplinare e una visione One Health, che mira a mettere in atto diverse azioni per ridurre l’uso eccessivo di antibiotici, migliorare la sorveglianza delle infezioni resistenti, e promuovere una maggiore consapevolezza tra i professionisti sanitari e la popolazione generale”.

Strategica, in questo contesto, l’attività di farmacovigilanza “che consente ha sottolineato la dr.ssa Piro – di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso dei farmaci. Attraverso la segnalazione delle sospette reazioni avverse è possibile avere informazioni relative alla sicurezza dei farmaci nel loro impiego terapeutico sulla popolazione”.

“Le Regioni – ha sottolineato la Responsabile regionale del Centro di Farmacovigilanza – svolgono un ruolo fondamentale nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza ed esplicano la loro attività attraverso i Centri regionali di Farmacovigilanza ed a cascata attraverso i Responsabili Locali di Farmacovigilanza, facenti parte tutti della Rete, con responsabilità e ruoli precisi e differenziati. Allo stesso modo, medici e operatori sanitari tutti, in quanto parte del sistema di farmacovigilanza, devono segnalare tutte le sospette reazioni avverse di cui vengano a conoscenza nell’ambito della propria attività, gravi e non gravi, note e non note”.

Un focus specifico verrà effettuato sull’utilizzo dei farmaci biologici e dei farmaci oncologici, con i relativi potenziali eventi avversi, a volte sottovalutati dai pazienti e dagli operatori sanitari, e su come strumenti come piattaforme informatiche per la prescrizione dei Piani Terapeutici online o i registri di monitoraggio AIFA possano essere utili non solo al monitoraggio degli indicatori sull’appropriatezza prescrittiva ma anche all’analisi degli eventi avversi e dell’impatto economico che possono avere determinati farmaci ad alto costo.