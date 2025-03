“Noi Moderati”: incontro sul futuro politico di Rende. ‘Centrodestra unito, dall’altra parte non c’è nulla’

- Advertisement -

RENDE – La campagna elettorale per le amministrative di Rende entra nel vivo e il centrodestra si presenta unito e determinato a riconquistare la guida del Comune. Dopo oltre due anni di commissariamento seguiti alla caduta della giunta Manna, la coalizione ha scelto di puntare su una figura di spicco, capace di garantire competenza e solidità amministrativa: l’ingegnere Marco Saverio Ghionna.

Alla presenza dell’On. Giuseppe Bicchielli, deputato e neo presidente della Commissione sul rischio idrogeologico e sismico del Parlamento, nonché responsabile nazionale degli Enti Locali, si è tenuto all’Hotel Europa un incontro cruciale per delineare il futuro politico di Rende in vista delle prossime elezioni amministrative. Presenti, oltre al candidato a sindaco Ghionna, Franco Pichierri del direttivo nazionale Noi Moderati, Riccardo Rosa, responsabile provinciale del partito, Fulvio Campanaro, commissario cittadino del comune di Cosenza, Domenico Funari, responsabile del gruppo giovanile e Francesco Corina commissario per Rende.

Un centrodestra compatto per la guida del Comune

Dopo la caduta della giunta Manna e un commissariamento durato due anni, il centrodestra mira a riconquistare la guida di Rende con una coalizione unita e determinata. La scelta, come detto, è ricaduta su Marco Saverio Ghionna, ingegnere meccanico di 50 anni, esperto in ingegneria clinica e con una lunga esperienza nella progettazione e gestione di contratti pubblici. Dal 2022 è Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza e del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La candidatura di Ghionna ha trovato il pieno appoggio del gruppo Noi Moderati, che inizialmente aveva proposto l’Avv. Francesco Corina. Quest’ultimo, pur non rinunciando al proprio impegno politico, ha scelto di fare un passo avanti per contribuire alla formazione di una squadra compatta e vincente.

Bicchielli: “Il centrodestra è pronto, dall’altra parte non c’è nulla”

L’On. Bicchielli ha dichiarato: “Siamo qui oggi non solo per presentare la lista di Noi Moderati a Rende, ma per sancire la prima uscita ufficiale del candidato sindaco di tutto il centrodestra, l’ing. Ghionna. Il centrodestra dimostra ancora una volta di essere unito e compatto, con un collegamento forte tra governo nazionale, regione Calabria e amministrazioni locali. Noi siamo pronti, il centrodestra è pronto, Noi Moderati è pronto. Dall’altra parte non c’è nulla.”

Ghionna: “Un progetto per ridare dignità a Rende”

Il candidato sindaco Marco Ghionna ha sottolineato la natura programmatica e non personalistica della sua candidatura: “La nostra coalizione non ha lavorato su individualismi, ma su un coordinamento efficace e un programma di governo serio. Rende deve uscire dal pantano in cui si trova. La discussione con tutti i partiti del centrodestra è stata matura e costruttiva, arrivando alla sintesi su un nome condiviso, per restituire dignità alla cittadinanza.”

Corina: “Rende deve ritrovare se stessa”

L’Avv. Francesco Corina ha evidenziato la necessità di un rilancio per la città: “Rende si è fermata 35 anni fa. È essenziale sviluppare una sinergia tra università, centro storico e zona industriale, rilanciando il tessuto economico locale. Dobbiamo arrestare la fuga dei giovani creando condizioni favorevoli per il loro futuro qui. Rende deve crescere e vincere su se stessa. Non possiamo più concedere chance alla sinistra. Da oggi in poi i protagonisti saremo noi e i cittadini che credono in questa sfida.”

Rosa: “Ripartiamo da Rende per un nuovo percorso politico”

A chiudere l’incontro è stato Riccardo Rosa, responsabile provinciale di Noi Moderati: “Ripartiamo da Rende per dare vita a un nuovo percorso politico, con un partito che sta crescendo. La progettualità e la programmazione saranno al centro del nostro impegno, ma soprattutto ci saranno gli uomini e le donne pronti a ridare dignità a questa città.” Il centrodestra di Rende si presenta dunque coeso e determinato, puntando su un candidato di spicco e su una squadra compatta per riportare la città a una gestione solida e ambiziosa.

