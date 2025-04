JazzAmore, la rassegna debutta col botto. Al Tau di Rende il sax di Seamus Blake

- Advertisement -

Rende (CS) – Sarà il sax di Seamus Blake ad inaugurare la quarta edizione di JazzAmore il prossimo 7 aprile al teatro Auditorium UniCal di Rende.

La rassegna musicale promossa da MK Live e patrocinata dall’Università della Calabria col sostegno del Ministero della Cultura, è ormai un punto di riferimento del panorama regionale ed un imperdibile appuntamento per gli amanti della musica jazz di qualità e non solo.

Si parte dunque con il Seamus Blake Quartet capitanato dall’omonimo sassofonista, tra i più raffinati della scena jazz contemporanea, che porterà il suo sound avvolgente e la sua incredibile tecnica in un concerto che promette pura magia.

Il sax tenore, in possesso di un’eccellente tecnica e di un suono carismatico, proporrà un repertorio caratterizzato da molteplici influenze contemporanee che si uniscono alle forti radici della storia del jazz.

Definito da John Scofield come un “un sassofonista totale e straordinario”, nel corso della sua carriera Blake ha raccolto consensi dalla critica per la sua magistrale esecuzione e le eccellenti capacità compositive, oltre che per la sua abilità come leader.

Per questo live il quartetto avrà Alessandro Lanzoni al pianoforte, musicista dotato di grande personalità, tra le migliori giovani leve del jazz italiano, e due straordinari musicisti, tra i più influenti e creativi della loro generazione, nonché pilastri della scena jazz internazionale: Orlando Fleming al basso e Greg Hutchinson alla batteria.

Davvero un esordio col botto per la quarta edizione di JazzAmore che proseguirà poi il prossimo 27 aprile sempre all’Università della Calabria con la data in esclusiva regionale della Fusion Experience Quartet con Richard Bona, Dave Weckl, Ciro Manna e Mica Lecoq.

Una formazione di all star che offrirà un vero e proprio viaggio tra sonorità jazz, funk e contaminazioni elettroniche con una formazione d’eccezione, pronta a travolgere il proprio pubblico con groove irresistibili e sonorità moderne. Alcune info utili: l’apertura botteghino è alle 19. Ingresso dalle 20:30, Inizio concerto alle 21. I biglietti – oltre che da Inprimafila, sono disponibili online al link: https://link.dice.fm/SeamusBlake-TAU