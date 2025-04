Cosenza: torna il festival letterario “Laudomia”, al Centro di Salute Mentale di via Milelli la presentazione

- Advertisement -

COSENZA – Appuntamento domani, giovedì 3 aprile, alle 17.30 nel giardino del Centro di Salute Mentale di via Milelli, accanto a Piazza Amendola, per presentare alla cittadinanza il tema della quarta edizione di Laudomia, il festival letterario organizzato da La Base assieme a case editrici e librerie cittadine. Un festival che, a differenza dei più tradizionali appuntamenti, invade di parole e riflessioni il Mab che si snoda lungo Corso Mazzini, creando un legame ideale tra le statue del museo, il pubblico e i contenuti dei testi inseriti in cartellone.

Quest’anno, sarà “Divergenze. Parole libere di muoversi” il tema della nuova edizione, un tentativo di criticare l’indifferenza di una società e apparato istituzionale sordi alle esigenze di chi, per motivi disparati, non si omologa, non si conforma e, per questo, viene dipinto come “anormale”.

Divergenze, anziché devianze, allora, per dipingere l’infinita ricchezza delle voci che, troppo spesso, urlano dentro e non riescono a uscire. Come sempre, i volumi protagonisti del festival saranno letti e analizzati, nei mesi precedenti alle date individuate (11-12-13 settembre prossimi), da detenuti, ospiti dei centri di salute mentale, studenti, per coinvolgere direttamente chi studia, si cura o soffre nella nostra città.

La presentazione del festival sarà l’occasione propizia per lanciare, inoltre, la fanzine autoprodotta “Quaderni dal Manicomio vol. 1”, un esperimento che, con parole e immagini, prova a raccontare la sofferenza del disagio psichico e lo strazio della sua contenzione, viaggiando in giro per i luoghi dell’abiezione e dell’esclusione, nella nostra regione, e non solo. Si parte dall’ex Opp di Girifalco, in provincia di Catanzaro. A discuterne l’autore Giuseppe Bornino e la libraia Marta Monteleone.