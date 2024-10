Cassano Ionio: 2 novembre, previsti nuovi investimenti per altri 400 loculi

CASSANO IONIO (CS) – Il sindaco Papasso e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo al cimitero comunale in vista del 2 Novembre ed il camposanto è pronto ad accogliere tutti coloro i quali, faranno visita ai loro cari che non ci sono più, in vista della festività dei defunti calendarizzata per sabato. Il primo cittadino ha annunciato che il tecnico progettista, l’ingegnere Mario Innocenzo Rummolo, ha consegnato il progetto per la costruzione di altri 400 loculi – con fondi di bilancio comunale – non appena sarà espletata la gara d’appalto. In estate, invece, erano stati completati i lavori di un altro centinaio di nuovi loculi che serviranno a garantire il fabbisogno pluriennale cresciuto negli ultimi tempi a causa dell’invecchiamento generale della popolazione.

Ammodernato l’impianto di illuminazione

In questi giorni, oltre alle solite operazioni di pulizia e tinteggiatura delle cappelle, è stato implementato e ammodernato l’impianto di illuminazione nel cimitero comunale. Nello specifico, i vecchi lampioni obsoleti a palla gialla, sono stati sostituiti dai moderni lampioni con impianto a led e ritinteggiati. Gradualmente, dunque, in tutto il camposanto sarà sostituito, ammodernato ed efficientato tutto l’impianto di illuminazione. È quasi completata inoltre, la ristrutturazione della maxi cappella “Padre Pio” che, nell’ultimo periodo, ha subito una serie di interventi di riqualificazione.

Il sindaco Giovanni Papasso aveva già spiegato come negli anni, sono stati già costruiti 1.841 loculi cimiteriali a cui si aggiungono questi oltre cinquecento. «Tutti questi lavori – ha concluso – sono segno di come la programmazione in questo campo ci sia sempre stata e segno, soprattutto, dell’attenzione prestata dall’amministrazione comunale al culto dei morti. Chiunque viene nel nostro cimitero si complimenta con i responsabili per la pulizia, l’ordine e la solennità che vi trova. Possiamo essere davvero soddisfatti e continuare su questa strada anche in questo campo».