Il lavoro si raggiunge con l’alta formazione, nuovi corsi del CPI

COSENZA – Alta formazione: due parole che stanno alla base nelle richieste del mercato del lavoro. Le aziende, infatti, chiedono sempre più personale specializzato ed i percorsi professionalizzanti non possono che essere preziosi in questa chiave di lettura. Per questo i Centri per l’Impiego di Paola e di Cosenza, in collaborazione con l’Its Tirreno Academy di Fuscaldo, hanno presentato due nuovi corsi formativi e professionalizzanti di prossima partenza.

I corsi in questione formeranno le seguenti figure:

– tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale (area tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica);

– tecnico superiore per l’efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture (area riparazione impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli).

Tanti gli aspiranti corsisti, che hanno preso parte alla presentazione del progetto e che hanno deciso di investire sulla propria formazione professionale.