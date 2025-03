Luca Ward, il doppiatore de ‘Il Gladiatore’ conquista il Troisi di Morano Calabro

MORANO CALABRO (CS) – Il film “Il Gladiatore” lo ha reso celebre come doppiatore. Ma Luca Ward non è solo questo. E’ anche un attore e lo ha dimostrato sul palco del Troisi di Morano Calabro in una delle serate organizzate nell’ambito del Tirreno Festival.

Luca Ward, quindi, non è solo il doppiatore del Gladiatore, ma è anche tanto altro ed è il talento di essere tutti e nessuno. Si chiama così lo spettacolo in cui ripercorre parte della sua carriera e della sua vita con una grande interazione con il pubblico. Ma chi è Luca Ward?

“Lo sai che me lo chiedo anch’io – ha detto l’attore – Io sono un padre di famiglia, sono un fratello, sono un uomo che vive in questo paese e che per caso fa questo mestiere, perché io non lo volevo fare. Volevo fare un mestiere meno sindacabile, perché come attore puoi piacere a una persona e magari a un’altra no. E’ molto sindacabile, invece se sei un bravo neurochirurgo, sei un bravo neurochirurgo, se sei un bravo pilota sei un bravo pilota. L’attore è discutibile, però mi ci sono trovato dentro ed alla fine sono stato anche fortunato”.

Una delle particolarità di questo spettacolo è che non verrà portato nelle grandi città, ma solo in provincia.

“Perché in provincia – ha concluso Luca Ward – i grandi spettacoli, cioè gli attori conosciuti, quelli importanti, non ci vanno o ci vanno molto poco. Un tempo ci andavano tutti, Gasman, Mastroianni, Totò, Sordi. Adesso non si sa perché, ma non vanno in provincia“.