Cosenza: assemblea dei lavoratori alla Biblioteca dell’Annunziata: «situazione non più tollerabile»

CCOSENZA – Grida di indignazione e appelli accorati alla giustizia sociale indirizzati anche alla comunità cittadina, hanno scandito l’assemblea dei lavoratori svoltasi ieri presso la Biblioteca dell’Annunziata di Cosenza, e organizzata dalle segreterie aziendali CISL FP, FP CGIL, Nursing Up e Fials, e con la presenza dei segretari regionali e territoriali.

“Le testimonianze emerse sono state a dir poco inquietanti: carichi di lavoro insostenibili, personale ridotto all’osso e un malcontento che cresce giorno dopo giorno a causa di una direzione sempre più cieca di fronte alle vere necessità dell’ospedale. I lavoratori confermano quello che da tempo é diventato il “modus operandi” dei Dirigenti Aziendali; un modo che va contro ogni diritto del lavoratore”.

La voce di tutti gli interventi si é rilevata importante, per capire come viene vissuta, male, la vita lavorativa degli operatori di reparto. È ormai evidente che la situazione è giunta a un punto critico e che non è più possibile restare in silenzio di fronte a un contesto che mina la dignità dei lavoratori e il diritto alla salute di tutti.

I sindacati non si fermeranno

I lavoratori hanno espresso la volontà di proclamare, presto, lo stato di agitazione e, se necessario, verrà interpellato direttamente il Prefetto di Cosenza per ottenere risposte concrete e immediate. È il momento di agire, di invertire la rotta e di rivendicare condizioni di lavoro dignitose e rispettose per tutti.