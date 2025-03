La giustizia nei territori con gli uffici di prossimità. I primi 4 inaugurati al Tribunale di Cosenza

COSENZA – La giustizia più vicina ai cittadini è quella immaginata grazie agli uffici di prossimità; ne sono stati inaugurati quattro nel territorio di competenza del tribunale di Cosenza in una mattinata che ha visto protagonisti tutti gli attori coinvolti.

In tutta la Calabria saranno 25 gli uffici di prossimità previsti, grazie anche all’intervento della Regione attraverso Fincalabra, ma i primi quattro inaugurati questa mattina sono quelli di Acri, Paterno calabro, San Giovanni in fiore e San Marco Argentano. “Questi uffici, questi sportelli di prossimità – ha detto il Giudice del Tribunale di Cosenza, Antonio Giovanni Provazza – innanzitutto daranno tutta una serie di informazioni modulistiche da compilare e soprattutto forniranno un supporto per quello che riguarda la presentazione di queste istanze. Gli uffici si occuperanno di avvisare anche in relazione all’andamento del procedimento e all’esito della stetta istanza”.

“Stare più vicino ai cittadini su un tema importante come quello della giustizia – sono le parole dell’amministratore delegato di Fincalabra, Alessandro Zanfino, relative alla mission – L’altro tema importante è quello di avvicinare i centri che soffrono il problema dello spopolamento verso le città. A regime saranno 25 i comuni della Regione Calabria che aderiranno a questo progetto per far sì che le istanze dei più deboli possano essere raccolte in prima istanza direttamente dai centri in cui i cittadini vivono“.

A trarne vantaggio, quindi, saranno i cittadini, ma anche le città coinvolte e i loro comprensori. “Daremo ai nostri cittadini un importante servizio – ha detto il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti – La giustizia sarà più vicina ai territori. San Marco del resto ha una bella tradizione in tal senso perché lì era ubicata una sezione staccata del Tribunale”.