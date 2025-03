MILANO – Non poteva mancare la Regione Calabria ad “Identità Golose”, manifestazione internazionale che celebra la cucina d’autore e l’alta gastronomia. I gusti ed i sapori “made in Calabria” sono stati protagonisti di questa kermesse dedicata all’alta cucina e all’eccellenza gastronomica, che riunisce chef, pasticceri, pizzaioli e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

Identità Golose: Calabria ospite del congresso

L’evento include seminari, showcooking e degustazioni e rappresenta un’ottima occasione per scoprire le tendenze culinarie più recenti. Prosegue, quindi, il percorso di promozione messo in campo dal Dipartimento agricoltura della Regione Calabria e da Arsac, che valorizza in contesti nazionali ed internazionali i prodotti enogastronomici calabresi. E nel ventennale di Identità Golose la Calabria ha avuto l’onore di essere regione ospite del congresso. Tanti gli appuntamenti che hanno animato la tre giorni, ma decisamente suggestiva e unica è stata la cena, che ha esaltato il meglio della gastronomia calabrese. Una serata straordinaria che ha visto protagonisti quattro fra i più talentuosi chef della regione: Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi. Un incontro di eccellenze che ha raccontato, attraverso piatti d’autore, la ricchezza enogastronomica della Calabria.