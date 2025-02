Mancano i servizi sanitari, la protesta della Sila Greca sotto l’Asp di Cosenza

COSENZA – Una sanità considerata non adeguata alle esigenze dei cittadini di un territorio, come quello della Sila Greca: per questo la Cgil ed alcune figure istituzionali dei comuni di Longobucco, Bocchigliero e, più in generale, di tutta l’area, hanno manifestato con striscioni e scritte davanti la sede dell’Asp di Cosenza.

“Abbiamo chiesto – ha detto Antonio Baratta, responsabile della Cgil di Longobucco – anche con altre iniziative che abbiamo fatto nel mese di ottobre dell’anno scorso, la guardia medica, una pista per la atterraggio per l’elisoccorso. Abbiamo chiesto, inoltre, la presenza di una ambulanza di emergenza presente per ogni comune e di rafforzare i poliambulatori. Nello specifico, poi, a Longobucco c’è la casa di comunità, ma, fino ad oggi, non ci sono stati i lavori”.

Richieste chiare per un territorio, come quello silano, con problemi infrastrutturali e certamente non vicino a strutture ospedaliere.

“Parliamo di comuni – ha concluso Baratta – che hanno una popolazione composta da oltre il 35% da persone ultra sessantacinquenni che hanno bisogno di assistenza continua”.