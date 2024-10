Ognissanti e Halloween: il ponte che divide tra sacro e profano

COSENZA – La festa che ricorda tutti i Santi ha origini antichissime. È una celebrazione cristiana che, però, mescola elementi sacri e profani. Parliamoci chiaramente: siamo italiani e nei nostri ricordi d’infanzia portiamo nel cuore – chi più chi meno – le tradizioni di due giornate che racchiudono una tradizionale ricorrenza religiosa che va dalla festa di ognissanti alla commemorazione dei nostri cari defunti.

Con il passare del tempo e la concezione dell’eliminazione delle barriere questa festa ha unito la sua sacralità ad una molto più profana: Halloween. Una ricorrenza assolutamente non della nostra tradizione che ha pervaso negli ultimi decenni anche il nostro paese scindendo la popolazione in schieramenti a favore o contro. La festa profana di Halloween è conosciuta meglio come “Notte delle Streghe” preceduta dalla notte del diavolo esattamente nei giorni 31 e 30 ottobre. A questa festa rimbomba l’eco del dolcetto scherzetto famoso soprattutto in America e nonostante poco abbia a che vedere con la tradizione popolare nostra, l’ingresso di questa ricorrenza ha stravolto anche i più grandi che a questa festa iniziano a partecipare sempre più numerosi.

I sostenitori di Halloween

Per molti, Halloween è una festa intrisa di tradizioni affascinanti. Si celebra con costumi elaborati, dolciumi e decorazioni spettrali. I sostenitori credono che questa festa offra un’opportunità unica per le persone di tutte le età di divertirsi e mostrare la propria creatività. Inoltre, rappresenta un’occasione per le comunità di riunirsi e rafforzare legami sociali attraverso feste e eventi a tema.

Coloro che sono contrari a Halloween

D’altra parte, ci sono coloro che criticano Halloween per vari motivi. Alcuni ritengono che la festa sia una manifestazione di commercializzazione eccessiva, con l’industria dei costumi e dei dolci che prospera durante questa stagione. Altri sollevano preoccupazioni riguardo al suo lato spettrale, sostenendo che le rappresentazioni di fantasmi, streghe e mostri possano essere inappropriati per i bambini più piccoli. Inoltre, alcune persone vedono Halloween come una celebrazione che riflette la cultura americana e che potrebbe non avere radici significative in altre parti del mondo.

Adesso dopo anni di tradizione e leggende qualsiasi sia il significato che racchiuda queste 4 giornate tra la fine di ottobre e i primi di Novembre, poco importa, ognuno porta nel proprio intimo il vero senso di queste due feste che vuoi per ricorrenza e tradizione vuoi per fede o semplice goliardia, hanno creato attorno a questi mesi un modo per ricordare un paese con tradizioni e sapori solo nostri oppure un modo per sentirsi più vicini a paesi molto lontani.