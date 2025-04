Cosenza, Capomolla: «massima collaborazione con la Dda per arginare i reati mafiosi»

- Advertisement -

COSENZA – Nel giorno del suo insediamento, il neo Procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla, ha tenuto a sottolineare del rapporto che continuerà ad avere con la Direzione Distrettuale Antimafia per arginare i reati della criminalità organizzata, anche e soprattutto alle contaminazioni istituzionali, come avvenuto anche di recente con alcuni comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. “L’attenzione – ha proseguito il neo Procuratore – sarà altissima perché il contrasto alle illegalità nell’ambito della Pubblica Amministrazione, oltre che essere importante per le attività specifiche che svolge, può esserlo anche per sviluppi investigativi, che coinvolgono contesti criminali più ampi e più organizzati.

Per Campomolla, tutte le fonti le notizie di reato che arrivano alla Procura di Cosenza sono prioritarie. Pertanto – ha ribadito – non ci sono reati meno importanti, rispetto ad altri. Quando la notizia di reato, arriva nell’ufficio della Procura deve essere sviluppata in tutti i suoi aspetti, perché è una garanzia per tutti. Per il contrasto – ribadisce nuovamente – ai fenomeni di illegalità e quindi al perseguimento delle responsabilità soggettive, ma è anche una garanzia per verificare la fondatezza dei possibili reati, anche nei casi in cui, poi l’accertamento ci porta a dire che la notizia è infondata e quindi fare chiarezza rispetto a vicende che possono apparire, “inquietanti” dal punto di vista personale”.