Enorme furto di rame sulla tratta ferroviaria Cosenza-Castiglione. Caos a Vaglio Lise, intervengono i carabinieri

COSENZA – Un enorme furto di rame sulla tratta ferroviaria Cosenza-Castiglione Cosentino, ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria dalla stazione di Vaglio Lise a quella di Castiglione, con un vero e proprio caos tra pendolari e viaggiatori che dovevano recarsi a Paola o a Sibari.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per gestire la situazione, mentre da pomeriggio Ferrovie della Calabria ha messo a disposizione una serie di bus che accompagnano i viaggiatori dalla stazione di Cosenza a quella di Castiglione Cosentino, dove potranno poi proseguire verso Paola o Sibari. Da quanto appreso sarebbero stati sottratti centinaia di metri di cavi di rame, essenziali per il funzionamento della rete elettrica e, di conseguenza, per la circolazione dei treni. I tecnici della ferrovie sono già la lavoro e sono in corso le verifiche per accertare l’entità del danno. Per quanto riguarda la tempistica per il ripristino della linea, le squadre tecniche stanno già lavorando ma non è ancora possibile prevedere con certezza tempi e ritorno alla normale circolazione.