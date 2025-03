Orsomarso(FdI):’ con i suoi 50 circoli, FdI è un partito ben radicato nella provincia di Cosenza’

COSENZA – “Fratelli d’Italia è un partito vero che fa i congressi, ormai ben radicato sul territorio provinciale che dai 7 circoli di qualche tempo fa, oggi ne può contare ben 50”. A spiegarlo è il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, intervenuto al congresso cittadino del circolo di Cosenza che ha chiuso la fase congressuale nella provincia Bruzia. “Un partito cresciuto grazie all’impegno degli iscritti- ha proseguito il senatore Orsomarso- dei dirigenti e dei vari consiglieri comunali, regionali e parlamentari”. Gli iscritti del circolo di Cosenza, lo ricordiamo, hanno riconfermato alla guida del partito di Giorgia Meloni il coordinatore uscente Sergio Strazzulli.

“Fratelli d’Italia – sottolinea ancora il senatore di FdI – non vuole più arrivare a ridosso delle scadenze elettorali impreparata. Stiamo per esempio lavorando a Rende per creare una lista ben articolata che concorrerà con il resto del centrodestra e a Cosenza alle prossime elezioni credo sia giusto che FdI dovrà avere un ruolo da protagonista sia in termini di contenuti che di idee”. Allo stesso tempo il senatore di FdI definisce propaganda le dichiarazioni dell’altro senatore del Pd, Nicola Irto che il giorno prima a Cosenza aveva definito quelli nazionale e regionale, “governi che fanno solo spot e fuffa”.