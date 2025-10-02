HomeArea Urbana

Ambulanze usate per i comizi elettorali a Cosenza? Graziano smentisce: «Nessun abuso»

lI direttore generale dell'Asp di Cosenza: «nessun uso improprio delle ambulanze. I servizi di 118 ai comizi sono richiesti direttamente dalla Questura»  

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – «C’è un fitto proliferare di falsa informazione sul web secondo la quale sarebbe stato fatto un uso improprio di ambulanze del 118 a supporto dei comizi che hanno avuto luogo a Cosenza in occasione della campagna elettorale ancora in corso. Non è la prima volta – sottolinea il dg Antonio Graziano – che vengono diffuse notizie fuorvianti e distanti dalla realtà e l’azienda sanitaria ha il diritto, e verso i cittadini soprattutto il dovere, di chiarire come stanno davvero le cose». Ma «facciamo un passo indietro nella narrazione dei fatti», precisa Graziano.

«Al Servizio 118 – entra nel dettaglio il direttore generale – è pervenuta venerdì 26 settembre 2025 la convocazione della Questura di Cosenza con oggetto ‘visita in Provincia dell’On. Salvini – Conte – Abodi’ per giorno 29 settembre 2025′. Il Tavolo Tecnico tenutosi in quella data alla presenza del Questore di Cosenza – prosegue Graziano – in considerazione delle indicazioni ministeriali ad Egli pervenute, tra le altre misure di safety e security assunte per i comizi in oggetto, prevedevano l’impiego di mezzi di soccorso medicalizzati nei giorni 30 settembre e 1° ottobre nelle località indicateci. Come sempre avviene in questi casi, sono state utilizzate risorse aggiuntive per non distogliere i mezzi di soccorso ordinariamente dedicati alla tutela della salute della popolazione calabrese. Dunque l’adempimento del protocollo non ha in alcun modo privato la comunità di alcun mezzo di emergenza».

«Tali procedure codificate sono usuali nelle occasioni in cui si prevedono possibili turbative dell’Ordine Pubblico e/o in caso di massicci afflussi di persone in luoghi prestabiliti. Pertanto – ribadisce Antonio Graziano –  non si concretizza nessun abuso o nessun utilizzo improprio delle ambulanze del Servizio 118. Tali articoli giornalistici, privi di fondamento e di controllo della veridicità del loro contenuto attraverso l’Ufficio Stampa dell’ASP di Cosenza – conclude – generano mancanza di fiducia verso le istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini e contestualmente provocano sconforto e demoralizzazione negli operatori che quotidianamente lavorano nella Sanità Pubblica»

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tridico: «Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente»

Calabria
COSENZA - A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, in Calabria le sciabolate tra i candidati si fanno sempre più taglienti. «Con un...
Coldiretti-Calabria_ministro-Lollobrigida

Coldiretti Calabria a tu per tu con il Ministro Lollobrigida: cosa è emerso dall’incontro

Calabria
CATANZARO - Si è svolto oggi, nell'azienda agricola e frantoio oleario Doria, in località Cava Cuculera Nobile di Catanzaro, l'incontro istituzionale tra Coldiretti Calabria...
De Minimi Tropea

Colori d’autunno e sapori di Calabria si incontrano a Tropea. E la cucina diventa...

Calabria
TROPEA (VV) - Non solo mare e vicoli incantati: l’autunno di Tropea si vive anche a tavola, tra piatti che emozionano. Questa meravigliosa stagione,...
carabinieri ros eureka

Processo “Eureka” su narcotraffico internazionale: 76 condanne e 7 assoluzioni in primo grado

Calabria
REGGIO CALABRIA - Si è concluso con 76 condanne e 7 assoluzioni il processo "Eureka" per un traffico internazionale di droga. La sentenza di...
Occhiuto Intervista QuiCosenza

L’intervista – Roberto Occhiuto “Calabria tatuata sul cuore”. Infrastrutture, sanità e giovani “Non slogan,...

Area Urbana
CALABRIA - Manca davvero poco all’Election Day del 5 e 6 ottobre che eleggerà il prossimo governatore della Calabria. Dopo aver incontrato il professore...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37537Area Urbana22641Provincia19962Italia8056Sport3888Tirreno2983Università1486
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Tridico: «Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente»

COSENZA - A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, in Calabria le sciabolate tra i candidati si fanno sempre più taglienti. «Con un...
Coldiretti-Calabria_ministro-Lollobrigida
Calabria

Coldiretti Calabria a tu per tu con il Ministro Lollobrigida: cosa...

CATANZARO - Si è svolto oggi, nell'azienda agricola e frantoio oleario Doria, in località Cava Cuculera Nobile di Catanzaro, l'incontro istituzionale tra Coldiretti Calabria...
Amaco-Spa-Cosenza.
Area Urbana

Amaco, conto alla rovescia: in arrivo 16 nuovi autobus a Cosenza

COSENZA - A Cosenza un passo avanti per il trasporto pubblico: Amaco è pronta a mettere in strada sedici nuovi autobus. L’annuncio è arrivato...
Gianluigi Greco
Università

Unical, i precari storici scrivono al nuovo Rettore Greco: “Riconosceteci dignità”

RENDE (CS) - "Al neo-Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, prof Gianluigi Greco. Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra sincera soddisfazione per la Sua nomina a Rettore....
sindaci-Acquappesa-e-Guardia-Piemontese
Tirreno

Terme Luigiane, stagione da record: +8% di presenze. I sindaci esultano:...

ACQUAPPESA (CS) - Giornata di confronto e bilancio positivo per le Terme Luigiane, dove il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, insieme al collega di...
Tullio-Ferrante
Calabria

Ponte, la Corte dei conti chiede chiarimenti ma il governo rassicura:...

ROMA - Arriva la replica del Governo sul Ponte sullo Stretto dopo che la Corte dei Conti aveva chiesto dei chiarimenti  sulla recente delibera...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA