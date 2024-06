Unical: al via l’8^ edizione della Summer School del Trading e della Finanza

RENDE – Dal 1° al 5 luglio, il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria (Unical) ospiterà l’ottava edizione della Summer School del Trading e della Finanza. La Summer School offre un programma intensivo con due sessioni giornaliere, da lunedì a venerdì, e vede la partecipazione di relatori di spicco del settore.

Ogni giornata include un mix equilibrato di teoria e pratica attraverso giochi e simulazioni in aula. Promossa dal Prof. Fabio Piluso, la Summer School gode del patrocinio dell’Unical e dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, ed è supportata da aziende leader nel trading come Volcharts, Sos Trader, Investing, e dalla Bcc Centro Calabria. Quest’anno, un plauso speciale va riservato alla Fondazione Carical, un ente di primario standing nel territorio calabrese e lucano, da sempre impegnato nella promozione e nel sostegno delle attività culturali sul territorio.

L’edizione 2024 presenterà come novità la piattaforma di trading sulle criptovalute Zen-Q, a cura del suo fondatore Marco Mottana, e l’utilizzo del software Volcharts, premiato nel 2023 come una delle 100 eccellenze italiane in Parlamento. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale applicata alla finanza e la sostenibilità. Oltre alla formazione accademica e pratica, la Summer School rappresenta un’occasione unica per creare network professionali e ottenere opportunità di impiego presso le società partecipanti. Le serate saranno arricchite da attività sociali, rendendo questa esperienza formativa anche un momento di divertimento e condivisione.

Programma

Lunedì 1 Luglio

• 9:00 – 13:00: P. Di Lorenzo – Macrotrend e PAC: come diventare milionari!

• 14:00 – 18:00: D. Biocchi – Gli Avengers di Wall Street

• 19:30: Aperitivo di fine giornata

Martedì 2 Luglio

• 9:00 – 13:00: M. Mottana – Il vostro futuro nelle Crypto: il caso Zen-Q Exchange

• 14:00 – 18:00: M. Vita – Aspettando Wall Street: il trading intraday

• 19:30: Aperitivo di fine giornata

Mercoledì 3 Luglio

• 9:00 – 13:00: E. Sartorelli – Analisi intermarket dei mercati finanziari

• 14:00 – 18:00: F. Gaudioso – Guadagnare un mucchio di soldi con le opzioni

• 19:30: Bagno in piscina

Giovedì 4 Luglio

• 9:00 – 13:00: E. De Narda – Analisi delle PMI quotate e comunicazione finanziaria: come creare valore

• 14:00 – 18:00: S. Scarano, F. Michettoni, S. Tonelli – Analisi flussometrica con Volcharts (100 eccellenze d’Italia)

• 20:30: Cena di gala con consegna delle pergamene

Venerdì 5 Luglio

• 9:00 – 10:00: Diretta Milano Finanza – Class CNBC

• 10:00 – 13:00: Aga Barberini – Le scelte di investimento secondo la finanza comportamentale