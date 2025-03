Unical: tavola rotonda sul tema “Intelligenza artificiale, cybersecurity e criminalità economica”

- Advertisement -

RENDE – Sarà l’aula magna Beniamino Andreatta dell’Università della Calabria ad ospitare mercoledì prossimo, 2 aprile, la tavola rotonda “Intelligenza Artificiale – Cybersecurity e Criminalità Economica”, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.

L’evento, frutto della collaborazione tra il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza Catanzaro e l’Ateneo calabrese, vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, nonché alcuni dei massimi esperti nazionali e internazionali della materia, quali i Proff. Gianluigi Greco e Georg Gottlob, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, e Professore Ordinario di Matematica e Informatica, dell’Università della Calabria. I partecipanti si confronteranno sulle opportunità di utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della sicurezza in genere e, in particolare, nel contrasto alla criminalità economica. A partire dalle ore 10:30 sarà possibile fruire dell’evento in diretta streaming sul canale Youtube dell’UNICAL al seguente link (o oppure mediante l’applicazione Microsoft Teams.)