L’Unical presenta 39 corsi magistrali agli studenti delle triennali, 11 interamente in inglese

RENDE (CS) – L’Università della Calabria apre le porte agli studenti delle triennali per presentare l’offerta formativa delle lauree magistrali per l’anno accademico 2025/2026: martedì 1 aprile, dalle ore 10 alle 17:30, il centro congressi dell’ateneo ospiterà, infatti, la giornata di orientamento “Ancora più scelte per il tuo futuro”, dedicata alla presentazione delle opportunità formative per proseguire gli studi di secondo livello all’Unical.

L’ateneo, per il prossimo anno accademico, propone 39 corsi di laurea magistrale, di cui 11 erogati interamente in lingua inglese, confermando la propria vocazione all’internazionalizzazione e alla formazione d’eccellenza.

«Iscriversi alle lauree magistrali – ha spiegato il rettore Nicola Leone – rappresenta una grande opportunità per i nostri giovani e un investimento strategico sul loro futuro professionale, oltre che sulla crescita culturale. Abbiamo lavorato intensamente per sviluppare una proposta didattica avanzata, multidisciplinare e con diversi corsi di studio erogati in lingua inglese. La nostra offerta magistrale risponde alle nuove esigenze del mondo del lavoro, come conferma il crescente tasso di occupazione dei nostri laureati attestato da Almalaurea, e in grado di sostenere i processi di innovazione e crescita per il nostro territorio».

Negli spazi antistanti l’Aula Magna saranno allestiti stand informativi suddivisi per aree disciplinari – Ingegneria e tecnologia, Medico-sanitaria, Scienze, Socio-economica, Umanistica, Formazione di educatori e insegnanti – dove sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sui requisiti di accesso, obiettivi formativi, percorsi internazionali e sbocchi occupazionali. Inoltre, saranno disponibili approfondimenti sulle opportunità post-laurea, tra cui dottorati di ricerca, master, insegnamento, esami di stato e scuole di specializzazione.

Parallelamente, nell’aula magna e nelle sale al primo piano del centro congressi, si terranno seminari di presentazione dei corsi di laurea magistrale, con la partecipazione di docenti, coordinatori e studenti attualmente iscritti ai corsi, che racconteranno la loro esperienza all’Unical.

Il programma della giornata

Area Socio-Economica – ore 10-13:30, Aula Magna

Area Medico-Sanitaria – ore 10-13:00, Sala Stampa (primo piano)

Area Scienze – ore 10-13:00, Sala A (primo piano)

Area Ingegneria e Tecnologia – ore 14:30-17:30, Aula Magna

Area Formazione Educatori e Insegnanti – ore 14:30-17:30, Sala A (primo piano)

Area Umanistica – ore 14:30-17:30, Sala Stampa (primo piano)

Il programma completo, con tutti gli orari delle presentazioni dedicate ai singoli corsi di laurea, è disponibile sul sito dell’ateneo, nella sezione dedicata all’evento. Clicca qui per consultarlo.