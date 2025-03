Studia, lavora, vivi meglio: Unical investe sul benessere e su nuovo approccio alla salute mentale

- Advertisement -

RENDE – L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita di chi studia e lavora in università. L’Università della Calabria, attraverso il servizio di Counseling psicologico di ateneo, infatti, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio, assumendo il ruolo di capofila del progetto nazionale Pro-Bene-Comune. Questa ambiziosa iniziativa, finanziata dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) con un contributo di 2.750.000 euro, segna un punto di svolta nel modo in cui le istituzioni accademiche affrontano il benessere psicofisico degli studenti. Un progetto ambizioso che unisce ricerca, innovazione e servizi, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza universitaria in un percorso più sereno, accogliente e consapevole.

La partnership del progetto vede la collaborazione di numerosi atenei e istituzioni tra cui il Conservatorio di Musica A. Scarlatti di Palermo, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati e le università di Catanzaro, Messina, Palermo, Siena, Trento, Trieste e Mediterranea. Gli obiettivi principali di “Pro-Bene-Comune” includono il potenziamento dei servizi di Counseling psicologico, per garantire un supporto tempestivo a un numero sempre maggiore di studenti, la conduzione di ricerche scientifiche approfondite sul benessere psicologico, con l’analisi dei fattori di rischio e protezione, la prevenzione del disagio psicologico attraverso attività di sensibilizzazione e pratiche sportive, e lo sviluppo di strumenti digitali innovativi per rendere accessibili risorse e servizi dedicati. Il progetto è coordinato dai professori Francesco Craig e Angela Costabile, con il supporto dell’Area ricerca, innovazione e impatto Sociale (Ariis) dell’Unical.

Lo scenario

Negli ultimi anni, il disagio psicologico tra gli studenti universitari è aumentato, con livelli preoccupanti di stress, ansia e depressione. La pandemia ha aggravato la situazione, amplificando isolamento e incertezza. L’Università della Calabria ha registrato un incremento costante delle richieste di supporto psicologico, passate da 83 nel 2020 a 578 nel 2024. Per rispondere a questa emergenza, ha ampliato il servizio, aumentando il numero di professionisti e offrendo colloqui individuali, gruppi esperienziali e percorsi di supporto.

Il Servizio counseling psicologico aiuta gli studenti a sviluppare consapevolezza, empowerment e strategie per affrontare le difficoltà. Oltre ai colloqui con psicoterapeuti, Unical promuove attività di gruppo per migliorare la gestione dello stress e prevenire conflitti. Questi interventi, pensati per favorire il benessere personale e accademico, sono gratuiti e accessibili a tutti gli studenti.

Baby pit stop

L’ateneo si prende cura non solo del benessere mentale degli studenti, ma anche delle esigenze di chi affronta sfide personali e familiari durante il percorso universitario. Nell’ambito di iniziative di welfare, infatti, l’università ha già implementato da tempo il Baby Pit Stop, che ora diventa itinerante. Si tratta di uno spazio riservato, attualmente collocato all’interno dell’Aula Magna, pensato per garantire privacy alle mamme che devono allattare. La novità è che il Baby Pit Stop è stato concepito per essere facilmente trasportato e collocato in diversi punti del campus, in modo da poter essere utilizzato durante eventi, convegni e iniziative accademiche.

Il calendario degli incontri

I primi appuntamento del progetto Pro-Bene-Comune partiranno con il Counseling Caffè, un percorso formativo che prenderà il via lunedì 24 marzo al Cus Unical e proseguirà fino al 22 maggio. Nove laboratori esperienziali guideranno studenti e personale accademico in un viaggio tra corpo, emozioni, mente e spazio, con attività pratiche e momenti di condivisione. Tra i temi toccati la “Narrazione di sé e specchio sociale” e i metodi per “Liberarsi dalla trappola del perfezionismo”.

Oltre ai laboratori, il programma si arricchisce di due percorsi complementari dedicati alla scoperta del sé attraverso il movimento, lo yoga e la meditazione transpersonale. Il primo è il percorso Sport e benessere, unisciti al movimento che prevede incontri dedicati a ridurre lo stress e aumentare la concentrazione, dal 25 marzo fino al 5 giugno, con appuntamenti ogni martedì alle 17,30 e giovedì alle 15,15 e alle 17,30 al Cus. Un’opportunità di socializzare e fare networking, adatto a tutti i livelli di fitness. L’altro programma è invece declinato su Percorso yoga e mindfulness transpersonale, dal 24 marzo al 23 giugno, ogni lunedì dalle 17:30 alle 19:30, esplorando corpo fisico, emotivo e mentale.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti all’intera comunità accademica e per iscriversi è sufficiente scansionare il QR code disponibile sulle locandine dell’evento che si troveranno negli spazi di affissione del campus, presso le sedi delle associazioni, sulla pagina instagram unical_counseling_psicologico e sulle pagine ufficiali del Counseling di ateneo.

Il 7 aprile, infine, l’Unical ospiterà il convegno Psicologia, sport e benessere, in Aula Caldora a partire dalle ore 10. L’incontro, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria e del Cus Cosenza, affronterà temi come la resilienza, la motivazione e l’importanza dell’equilibrio tra corpo e mente, con la partecipazione di esperti, atleti e professionisti del settore.