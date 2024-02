Il Cosenza conquista un ottimo pari a Parma e sfiora l’impresa al 95′. E domenica il derby!

PARMA – Il Cosenza cancella la sconfitta contro la Sampdoria sfoderando una grandissima prestazione sul terreno della capolista Parma dove arriva un pareggio per 1 a 1 che poteva essere qualcosa in più se Tutino, l’ex fischiatissimo dai tifosi del Parma, dopo aver colpito un clamoroso palo a fine primo tempo, non avesse ciccato clamorosamente all’ultimo secondo, un pallone messo in area da Canotto che andava solo insaccato in rete. Resta comunque una pareggio che da sostanza alla prestazione dei rossoblu, che vanno sotto dopo appena 2′ minuti per il gran goal al volo di Cyprien.

Il Cosenza però si riorganizza e dopo aver sfiorato il pari con Tutino, Marras e Antonucci, trova il pareggio con il colpo di testa di Camporese al 40′ che insacca il corner di Calò. Cosenza che può rammaricarsi per il palo colpito di testa da Tutino a fino prime tempo, ma anche per il legno colpito da Calò direttamente su punizione. Il Parma al 73′ resta in dieci per il doppio giallo a Balogh e proprio in inferiorità numerica rischia il colpaccio con la conclusione di Man che si stampa sulla traversa. Poi, come detto, in pieno recupero l’occasione di Tutino. Adesso occhi puntati alla gara dell’anno contro il Catanzaro con un Marulla tutto esaurito.

Parma Cosenza: le scelte di Caserta

Caserta ritrova Venturi al centro della difesa a far coppia con Camporese. Le maggiori novità sono dalla cintola in su. A centrocampo, sulla mediana, torna titolare Calò con Voca e Praszelik mentre Marras e Antonucci agiscono alle spalle di Tutino.

Colpo al volo di Cyprien: Parma avanti al 2′

Pronti via e gara subito in salita per i roassoblu che vanno sotto dopo appena 2 minuti. Il Parma sblocca il risultato con un super goal di Cyprien, che raccoglie una respinta di Voca e dai 25 metri, al volo di destro, fa secco Micai forse coperto. La replica del Cosenza nel giro di due minuti prima con un pallonetto di Tutino che si spegne sul fondo e poi con l’incursione di Marras che calcia in diagonale senza inquadrare la porta.

Occasione per Antonucci, fuori di un niente

Il Parma si riaffaccia dalle parti di Micai al minuto 11′ con il sinistro a incrociare di Man che termina largo. Ma è il Cosenza ad andare vicinissimo al pareggio al 12′ con Mirko Antonucci. Passaggio illuminante di Tutino che mette l’ex Roma a tu per tu con Chichizola. Tocco di destro che mette fuori causa il porterie, ma il pallone beffardo esce di pochissimo.

Inzuccata di Camporse, pareggio meritato del Cosenza

Il Parma come prevedibile fa la partita, ma i rossoblu hanno comunque spazio per le loro giocate offensive. Come al 34′, quando Tutino mette dentro per Marras anticipato solo dal provvidenziale intervento di Osorio. I rossobu ci credono e al 40′ trovano il meritato pareggio con l’inzuccata di Camporese. Sul corner di Calò il difensore anticipa Benedyczak e insacca facendo esplodere i tifosi del Cosenza.

Palo di Tutino, Cosenza a un passo dal 2 a 1

Al 43′ Cosenza ad un passo dal 2 a 1 con Tutino che colpisce l’ennesimo legno della sua stagione. Gran cross di Frabotta dalla destra, Tutino si fionda sulla sfera e anticipa l’uscita errata di Chichizola ma la sua inzuccata si stampa sul palo. È l’ultima occasione del primo tempo che si chiude con un pareggio che forse sta anche stretto al Cosenza.

Calò a giro su punizione: secondo legno della partita

La gara riparte con un cambio nel Parma: fuori un evanescente Partipilo e dentro Camarà per avere più dinamicità in attacco. Ma è il Cosenza a partire meglio e creare al 50′ un pericolo nell’area dei ducali con il cross di Marras e la rovesciata di Antonucci che però non riesce a colpire la palla. Al 53′ punizione velenosa di Calò e pallone che colpisce ancora una volta il legno a Chicizola battuto: incredibile! Al 57′ Tutino si avventa su un cross di voca. Conclusione sotto porta e respinta di Chichizola che si oppone anche alla ribattuta di Voca.

Micai si supera su Cyprien. Espulso Balogh, Parma in dieci

Al 61′ si rivede il Parma con la gran conclusione di Cyprien sul primo palo che chiama Micai alla grandissima parata che nega la doppietta al centrocampista francese. Caserta richiama in panchina Voca e Marras e inserisce Mazzocchi e Florenzi. Al 73′ finisce la partita di Balogh. Già ammonito, il difensore ungherese entra in modo duro e scomposto su Florenzi e si becca il secondo giallo, lasciando il Parma in dieci proprio come avvenne nella gara di andata. Inevitabilmente la partita si innervosisce con il direttore di gara costretto più volte a intervenire a placare gli animi.

Conclusione di Man: traversa clamorosa

Nonostante l’inferiorità numerica il Parma prende d’infilata il Cosenza e al 78′ ha un’occasione colossale per riportarsi in vantaggio con Mann che servito da Hernani colpisce a botta sicura: pallone che si stampa sulla traversa a Micai battuto. Caserta butta nella mischia Forte (che rileva Antonucci) e Canotto che prende il posto di Gymafi con Mazzocchi chiamato a una maggiore copertura andando a fare il terzino. Il Cosenza regge e all’ultimo secondo Tutino si divora il goal del 2 a 1 non riuscendo a correggere in rete il cross di Canotto

PARMA CALCIO (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Di Chiara (59′ Delprato); Hernani, Cyprien; Man (84′ Charpentier), Mihaila (59′ Bonny), Partipilo (46′ Camara 75′ Circati); Benedyczak

Panchina: Turk, Corvi, Charpentier, Begic, Bonny, Delprato, Colak, Hainaut, Camara, Valenti, Circati, Zagaritis

Allenatore: Fabio Pecchia

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Gyamfi (87′ Canotto), Venturi, Camporese, Frabotta; Voca (62′ Mazzocchi), Praeszelik; Marras (65′ Florenzi), Antonucci (87′ Forte), Calò; Tutino

Panchina: Lai, Marson, Forte, D’Orazio, Crespi, Mazzocchi, Canotto, Florenzi, Occhiuto

Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Signor Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Signori Edoardo Raspollini di Livorno e Domenico Palermo di Bari

IV Uomo: Signor Matteo Centi di Terni

Sala VAR: Signori Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Francesco Meraviglia di Pistoia

Ammoniti: Venturi (C), Balogh (P), Antonucci (C), Benedyczak (P), Camarà (P), Mazzocchi (C)

Espulsi: Balogh (P)

Angoli: 3-3

Recupero: 0′ p.t. – 5′ s.t.

NOTE: Serata invernale a Parma con pioggia battente, vento e una temperatura di circa 8 gradi. Terreno del Tardini appesantito. Presenti poco più di 10.000 spettatori compresi i 539 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.